京の伝統が彩る食卓 漆塗り夫婦汁椀「うさぎ」ペアセット
京都の伝統工芸「京漆器」の技が息づく、夫婦汁椀セットのご紹介です。
「うさぎ」をモチーフにした可憐な蒔絵が施され、優雅で愛らしい佇まい。長寿や飛躍を象徴する縁起の良い意匠は、贈り物としても大変喜ばれるデザインです。
漆器ならではの艶やかな光沢と、手に馴染むしっとりとした質感は、日常の食卓を特別なひとときに変えてくれます。深みのある「溜（ため）」と温かみを感じさせる「古代朱（こだいしゅ）」の2色を組み合わせ、夫婦やパートナーを象徴するペアセットとして仕立てました。
職人の手仕事による漆塗りは、使うほどに艶が増し、美しい経年変化を楽しめるのも魅力。普段の食事はもちろん、お正月やお祝い事などハレの日にもぴったりです。
ご結婚祝いや記念日の贈り物、ご両親への感謝を込めたギフトとして最適な一品。京都漆器ならではの格調高さと、うさぎの愛らしい意匠が融合した汁椀で、食卓に温もりと華やぎを添えてみてはいかがでしょうか。
【京都漆器】夫婦汁椀 うさぎ 溜・古代朱 2客セット 漆塗り
