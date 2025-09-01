【初開催】Dリーガーによるお渡し会も実施！「D.LEAGUE POP-UP STORE 2025」が渋谷モディにオープン！

株式会社丸井グループ

渋谷モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、取締役社長：青野 真博）4Fにて、「D.LEAGUE POP-UP STORE 2025」をオープンいたします。D.LEAGUEとして初のポップアップストア開催となり、ここでしか手に入らない限定グッズの販売をはじめ、Dリーガーたちとの「お渡し会」など、ファンの皆さまと選手が直接交流できるイベントを予定しております。D.LEAGUEのファンカルチャーを体感し、特別な体験をお楽しみください。 皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

※24-25 SEASONの14チームが対象になります

■初開催！「D.LEAGUE POP-UP STORE 2025」で限定グッズをゲットしよう！

「D.LEAGUE」として初のポップアップストア「D.LEAGUE POP-UP STORE 2025」。D.LEAGUE 25-26 SEASONのグッズをどこよりも早く手に入れましょう！

期間中、Dリーガーによる特別な「お渡し会」も実施いたします。さらに、ネームシールやサインパネルなど、ここでしか手に入らないアイテムも多数ご用意しています。

ファンの皆さまにとって、Dリーガーとの特別な時間や限定グッズを楽しむ絶好のチャンスです！

イベント詳細はこちら(https://home.dleague.co.jp/news/cdwiUPQMgt/)

混雑が見込まれる時間は整理券制となります。（画像でブルーの時間帯）

お渡し会実施時間中（画像でグリーンの時間帯）は、お渡し会参加券がないと入場できません。また、お渡し会実施中は通常のお買物はできませんので、ご注意ください。

フリー入場時間に混雑した場合も、当日整理券制を取らせていただく可能性がございます。

※待機列をつくる際は、スタッフよりお声がけさせていただきます。お客さまご自身で待機列をつくる行為は、ご遠慮ください

▼お渡し会参加券販売、整理券の申し込みはこちらから！

https://t.livepocket.jp/t/dleague_pop-up_store_2025

■「限定商品」「25-26 SEASON先行販売商品」をご紹介（商品一例）

限定商品の「ROUND.14チェキ」は、通常のチェキ風フォトとは異なり、本物のチェキフィルム素材を使用しています。Dリーガーの衣装は、ROUND.14出場時の衣装となります。

※対象はSPダンサーを除く、ROUND.14に出場したリーガーです

AWARDS SHOWの本物のDリーガーチェキをアタリとして封入しております。

※Dリーガーチェキは所属チームごとに封入されています

デフォルメキャラのグッズは下記のDリーガーが対象になります。

⚪︎「CHANGE RAPTURES」 / Shigetora・AOI

⚪︎「CyberAgent Legit」 / TAKUMI・地獄

⚪︎「FULLCAST RAISERZ」 / KTR・KID TWIGGZ

⚪︎「SEGA SAMMY LUX」 / TAKI・KANAU・HINATA・NOSUKE

■ここでしか手に入らない！ネームシール機も登場！

自由に文字を入れてカスタマイズできるネームシール機をご用意！

オリジナルのネームステッカーを手に入れよう！

500円（税込）

※100円玉でのご購入となります

デフォルトキャラシールは下記のDリーガーが対象になります。

⚪︎「avex ROYALBRATS」 / Kohsuke Hattori・MATSURI

⚪︎「CHANGE RAPTURES」 / Shigetora・AOI

⚪︎「CyberAgent Legit」 / TAKUMI・地獄

⚪︎「FULLCAST RAISERZ」 / KTR・KID TWIGGZ・INFINITY TWIGGZ・Lui・WILD TWIGGZ・YOUTA

⚪︎「KADOKAWA DREAMS」 / KELO

⚪︎「KOSE 8ROCKS」 / Taichi・YU-KI

⚪︎「SEGA SAMMY LUX」 / TAKI・KANAU・HINATA・NOSUKE

■「D.LEAGUE（ディーリーグ）」とは

「D.LEAGUE（ディーリーグ）」は、日本発世界初のプロダンスリーグで、2021年に開幕しました。このリーグはダンスの芸術性、スポーツ競技としての側面、そしてビジネスとしての可能性を組み合わせた新しいスポーツエンターテインメントとして注目されています。

これまでダンスは、主に趣味や娯楽として楽しまれてきました。しかし、「D.LEAGUE」はダンスを競技化することで、ダンサーたちが夢を追いかけ、その成果を残し、さらにその活躍を収入につなげることができる環境を提供しています。

D.LEAGUE 25-26 SEASONでは、およそ6ヶ月に及ぶシーズン中、全16チームが2ブロックに分かれ、パフォーマンスを披露します。そのパフォーマンスは観客の投票と専門のジャッジによる評価によって採点され、勝敗が決まります。レギュラーシーズン上位6チームがチャンピオンシップに進出し、最終的にそのシーズンのチャンピオンが決定されます。

「D.LEAGUE」の魅力のひとつは、ダンサーたちが様々なダンススタイルを融合させ、新しいパフォーマンスを創り出す点にあります。HIPHOP（ヒップホップ）、BREAKIN（ブレイキン）、LOCK（ロック）、WAACK（ワック）など、幅広いストリートダンスの要素が含まれており、各チームが独自のカラーを打ち出しています。

「D.LEAGUE」は、ダンスの新しい可能性を追求し、多くの人々にその魅力を届ける場となっています。興味のある方はぜひ一度そのパフォーマンスを会場や配信で体験してみてください。

▼D.LEAGUE HP

https://home.dleague.co.jp/

■イベント概要

開催期間：2025年9月2日（火）～ 2025年9月8日（月）

開催場所：渋谷モディ 4F イベントスペース

営業時間：11:00～20:00（9月2日（火）は12:00オープン、最終日は18:00まで）

※イベントおよび、商品内容は予告なく変更・中止になる場合がございます

※商品の数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください

※画像はイメージです。実際の販売商品とは異なる場合がございます

