【婚活のIBJ】結婚相談所の会員数がついに“10万名”突破！若年層の入会増加で「結婚につながる出会い」がさらに加速

会員数・成婚数ともに国内最多*¹の株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂 茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する結婚相談所ネットワークにおいて、2025年8月に登録会員数が10万名を突破しました。これを記念し、2025年9月15日(月)～10月16日(木)の期間中、お友達の紹介でご入会いただいた方と紹介者の双方に、高機能美容セットを先着200名様にプレゼントするキャンペーンを実施します。

加盟店数の増加と認知拡大により、マッチングアプリ経験者の取り込みが急加速

1. 結婚相談所ネットワークが拡大

IBJはこれまで、結婚相談所ネットワークを全国に拡大し、安心・安全な婚活の環境を整備してきました。2024年には大手結婚相談所「オーネット」が加盟したことで会員基盤が大幅に拡大。加盟相談所も個人・法人問わず全国で拡大しています。

2. 社会的注目度の高まり

少子化・人口減少問題が深刻化する中、婚活や結婚相談所への関心は社会的に高まっています。テレビなどのメディアでも広く紹介され、これまで結婚相談所を知らなかった層にも認知が広がりました。

3.若年層の利用増加

マッチングアプリでの出会い・恋愛を経験した若者が、結婚相手を探す段階で結婚相談所に移行するケースが増えています。情報の信頼性や効率を重視する20～30代にとって、結婚相談所は合理的な選択肢となっています。

『会員数10万名突破記念！お友達紹介キャンペーン』概要

IBJでは、つながるご縁への感謝を込めて、会員数10万人突破を記念した「お友達紹介キャンペーン」を開催します。お友達の紹介でご入会いただいた方と紹介者の双方に、2種類から選べる高機能美容セットをプレゼント。先着100組（合計200名様）限定の特別企画です。

■応募条件

期間：2025年9月15日～10月16日

対象：既存会員様の紹介により、入会した会員様・紹介者様

内容：先着200名様（100セット）に選べる高機能美容セットのプレゼント

※既定個数終了により、商品のご希望に添えない可能性がございます。

※応募フォームは会員様向けアプリにてご案内します。

今後の展望

IBJでは、会員数・加盟店数の増加に伴い、より効率的で質の高い婚活サービスの提供が求められています。今後は、日本マイクロソフトとの提携を通じて、最先端のAI技術を活用し、AIによるお相手紹介機能やお見合い練習相手サービス、カウンセラー業務の効率化サポートなどを順次導入し、会員様と加盟店双方にとって、より価値の高いサービスを目指します。

また、地方自治体との連携も強化し、人口減少・少子化などの社会課題解決に貢献できる婚活インフラ基盤の構築を進め、結婚を望む方々のご縁をより多くつなげてまいります。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出¹しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業

*2025年8月「20~35歳新規入会者」の前年同月比

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

