株式会社セフトの株式を取得し、子会社化

能美防災株式会社- 株式の取得の理由

当社グループは、火災報知設備や消火設備といった防災設備を通して、社会に安全と安心を提供する総合防災グループです。2022年度よりさらなる飛躍を目指し、新しい中期経営計画「能美防災グループ 中長期ビジョン2028」を策定しており、その施策のひとつとして「積極的なM&A」を掲げております。

このたび、当社グループは、「株式会社セフト」を新たな仲間として迎えることとなりました。同社は、創業39年の地域に深いつながりを持つ消防設備点検会社であり、能美グループにおいて、石川エリアの業績維持向上のために必要不可欠であり、かつ高い施工品質と、健全な財務体質を誇る企業です。

同社を当社グループに迎えることで、石川エリアにおける消防設備点検分野での連携と施工体制の充実を図り、さらなる業績拡大を推進してまいります。

- 株式会社セフトの概要

名 称：株式会社セフト

所在地：石川県金沢市大浦町ニ10-1

代表者の役職・氏名：代表取締役社長・岡島 實

事業内容：（一般建設業許可）電気工事業、消防施設工事業

設立年月日：１９８６年８月１日

資本金：１０百万円

売上高：７５．８百万円（２０２４年７月期）

- 会社概要

名 称 ：能美防災株式会社

代表者 ：代表取締役社長 長谷川雅弘

所在地 ：東京都千代田区九段南4-7-3

設 立 ：1944年5月5日

資本金 ：133億2百万円（東証プライム市場）

主な事業 ：各種防災設備・システムの企画、開発、設計、施工、保守と各種防災機器の設計、

製造、販売

URL:https://www.nohmi.co.jp

- 本件に関する問い合わせ先

能美防災株式会社 広報室 担当：飯島

TEL：03-3265-0230

E‐mail: kouhou@nohmi.co.jp