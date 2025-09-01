2025年9月1日より「AOYAMA CARD／BLUE ROSE CARD」に“サンクスポイント”付与スタート！

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司、以下「ライフカード」）は、株式会社青山キャピタル（代表取締役社長：海山 博文、以下「青山キャピタル」）と提携発行するクレジットカード「AOYAMA CARD/BLUE ROSE CARD」に、2025年9月1日（月）より新たに「サンクスポイント」の付与を開始いたします。これにより、既存のAOYAMAポイント/ROSEポイントに加えて、サンクスポイントも同時にたまる“ダブルポイント”になり、よりおトクなカードに生まれ変わります。

■サンクスポイントとは？

AOYAMA CARD／BLUE ROSE CARDをご利用した際にカードに付与されるポイントです。

たまったポイントは現金キャッシュバックやギフトカードなどの商品と交換することができます。

サンクスポイントの詳細はこちらから

URL:https://www.lifecard.co.jp/point/save3.html

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9391/table/288_1_c65946ca2327653ab3deb365d9b9c4c9.jpg?v=202509010457 ]

■AOYAMA CARD/BLUE ROSE CARD概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9391/table/288_2_c9f91d426bb32ce5dd472c9ae77878a5.jpg?v=202509010457 ]

▼「補正賃・送料」「AOYAMAギフトカード」については、割引・ポイントサービスの対象外。

※1 洋服の青山、SUIT SQUARE、UNIVERSAL LANGUAGE、UNIVERSAL LANGUAGE MEASURE'S

※一部店舗を除く

※2 割引後3,190円以上のレディス商品が対象。

※3 キャッシングサービス、海外加盟店でのご利用はポイント還元対象外。

（インターネットでのご利用は、一部海外加盟店となる場合もございます。）

※4 特別商品優待券の利用は、「洋服の青山」のみが対象となり、その他の「青山グループ」は対象外。

■AOYAMA CARD/BLUE ROSE CARDのお申込み

洋服の青山店舗、もしくは下記WEB入会フォームよりお申込みください。

WEB入会フォームはこちら

URL:https://www.lifecard.co.jp/Aoyama/lp/aoyamacard/

■会社概要

ライフカードは「Be Unique!」という「唯一、独自、類のない」枠にはまることのない斬新な発想力で、独自のユニークな商品・サービスを提供します。皆さまのニーズにお応えすべく、クレジットカード事業を中心に、プリペイドカード事業、集金代行事業など、さまざまな決済事業を展開しております。

HP：https://www.lifecard.co.jp/