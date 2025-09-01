2025年9月1日より「AOYAMA CARD／BLUE ROSE CARD」に“サンクスポイント”付与スタート！
ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司、以下「ライフカード」）は、株式会社青山キャピタル（代表取締役社長：海山 博文、以下「青山キャピタル」）と提携発行するクレジットカード「AOYAMA CARD/BLUE ROSE CARD」に、2025年9月1日（月）より新たに「サンクスポイント」の付与を開始いたします。これにより、既存のAOYAMAポイント/ROSEポイントに加えて、サンクスポイントも同時にたまる“ダブルポイント”になり、よりおトクなカードに生まれ変わります。
■サンクスポイントとは？
AOYAMA CARD／BLUE ROSE CARDをご利用した際にカードに付与されるポイントです。
たまったポイントは現金キャッシュバックやギフトカードなどの商品と交換することができます。
サンクスポイントの詳細はこちらから
URL:https://www.lifecard.co.jp/point/save3.html
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9391/table/288_1_c65946ca2327653ab3deb365d9b9c4c9.jpg?v=202509010457 ]
■AOYAMA CARD/BLUE ROSE CARD概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9391/table/288_2_c9f91d426bb32ce5dd472c9ae77878a5.jpg?v=202509010457 ]
▼「補正賃・送料」「AOYAMAギフトカード」については、割引・ポイントサービスの対象外。
※1 洋服の青山、SUIT SQUARE、UNIVERSAL LANGUAGE、UNIVERSAL LANGUAGE MEASURE'S
※一部店舗を除く
※2 割引後3,190円以上のレディス商品が対象。
※3 キャッシングサービス、海外加盟店でのご利用はポイント還元対象外。
（インターネットでのご利用は、一部海外加盟店となる場合もございます。）
※4 特別商品優待券の利用は、「洋服の青山」のみが対象となり、その他の「青山グループ」は対象外。
■AOYAMA CARD/BLUE ROSE CARDのお申込み
洋服の青山店舗、もしくは下記WEB入会フォームよりお申込みください。
WEB入会フォームはこちら
URL:https://www.lifecard.co.jp/Aoyama/lp/aoyamacard/
■会社概要
ライフカードは「Be Unique!」という「唯一、独自、類のない」枠にはまることのない斬新な発想力で、独自のユニークな商品・サービスを提供します。皆さまのニーズにお応えすべく、クレジットカード事業を中心に、プリペイドカード事業、集金代行事業など、さまざまな決済事業を展開しております。
HP：https://www.lifecard.co.jp/