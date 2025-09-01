株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：上山 祐平）は、大阪府大阪市中央区谷町二丁目における新築賃貸マンション計画の名称を「プレジオ谷町」に決定し、2025年8月21日(木)に着工しましたのでお知らせします。なお、竣工は2027年2月を予定しています。

最寄駅である 「谷町四丁目」 駅は、 Osaka Metro谷町線と中央線を有しており、梅田・本町・天王寺など主要エリアへダイレクトアクセスが可能で、通勤・通学はもちろん、休日のショッピングやレジャーにも快適な立地です。

また、 「新大阪」 駅まで約20分でアクセスが可能であり、 「新大阪」 駅から新幹線を利用することによって、 出張にも旅行にも便利な立地となっております。歴史と文化が息づく谷町エリアにありながら、都心の利便性を感じられる住環境です。



外観 イメージパース



重厚な黒と温もりある茶が織りなす外観とエントランスホールは、和の美意識と現代的なラグジュアリーさが調和した、上品な佇まいです。プレジオの設計士がこだわり抜いて選定したインテリアは、都市の喧騒を忘れ、静寂と美意識に満たされる上質な暮らしの入り口を彩ります。



エントランスホール イメージパース



間取りは、ファミリー向けの2LDK～3SLDK（120.85㎡～154.38㎡）で構成しています。LDKの面積を52.41㎡～54.88㎡と大きく確保することで、ゆったりと快適に過ごすことができます。大きな窓からは自然光がたっぷりと差し込み、明るく心地良い空間を演出します。家族での団らんはもちろん、友人を招いてのホームパーティー等にもぴったりです。また、全室プライベートサウナを完備しており、忙しい毎日に癒しをもたらす贅沢なひとときをお楽しみいただけます。

◆計画概要

事業者 ： 株式会社プレジオ

名 称 ： プレジオ谷町

所在地 ： 大阪市中央区谷町二丁目27番3、27番4、27番6（地番）

交 通 ： Osaka Metro谷町線・中央線「谷町四丁目」駅 徒歩2分

京阪中之島線・本線・Osaka Metro谷町線「天満橋」駅 徒歩5分

竣工時期 ： 2027年2月

設 計 ： 株式会社コホーネス

構造・階数 ： 鉄筋コンクリート造・14階建

戸 数 ： 25室

用 途 ： 共同住宅 ファミリー

敷地面積 ： 457.82㎡

延床面積 ： 4,306.40㎡

※当リリース内の計画概要やパースなど、すべて現在の開発段階の内容であり、変更される場合があります。

【会社概要】

社 名：株式会社プレジオ

本社所在地：大阪市中央区南船場一丁目18番11号

代表取締役：上山 祐平

設 立：2008年1月

事 業 内 容：建設業及び土木建築工事

建築のデザイン

設計・施工管理

不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

H P：https://pregio.co.jp/