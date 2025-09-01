こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【CCCアートラボ】ソウルで9月3日（水）より開催するアートフェア「Kiaf SEOUL」に蔦屋書店ブースを初出展。森洋史、永井博、名和晃平による合計約40点のアート作品を展示。
このたびCCCアートラボは、2025年9月3日（水）～9月7日（日）に韓国・ソウルで開催されるアートフェア「Kiaf SEOUL」に初めて参加し、蔦屋書店ブースを出展いたします。
概要
「Kiaf SEOUL」（韓国国際アートフェア／Korea International Art Fair SEOUL）は、韓国を代表する国際的なアートフェアであり、今年もフリーズ・ソウル（Frieze Seoul）と同時期に開催されます。ソウル最大級の展示場である「COEX」に、世界20ヵ国から175のギャラリーが集結します。
また、新進アーティストやギャラリーの紹介を目的として2022年に新設された、Kiaf SEOULのサテライトフェアである「Kiaf PLUS」では、メイン会場内で19のギャラリーとアーティストを紹介。そのひとつとして蔦屋書店ブースを出展し、森洋史、永井博、名和晃平のアーティスト3名による約40点の作品を展示いたします。
CCCアートラボは2024年より韓国市場への積極的な展開を開始し、これまでにギャラリーとのコラボレーション、アーティスト・イン・レジデンスプロジェクトのバックアップ、ポップアップストアなど多様な取り組みを行ってまいりました。そして今年、ついに9月の韓国アートシーン最注目イベントであるKiaf SEOULへの出展が実現しました。今後も韓国アート市場へのさらなる参入や、期待のアーティストの発信を強化してまいります。
展覧会詳細
「Kiaf SEOUL」
蔦屋書店ブース参加作家｜森洋史、永井博、名和晃平
会場｜COEX Hall A-B
住所｜524 Bongeunsa-ro, Gagnamgu-gu, Seoul, 06164, Korea
会期｜2025年9月3日（水）～9月7日（日）
■VIPプレビュー
9月3日（水）11:00～20:00
9月4日（木）11:00～19:00
■一般会期
9月4日（木）13:00~19:00
9月5日（金）11:00~19:00
9月6日（土）11:00~19:00
9月7日（日）11:00~18:00
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当：武藤
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp