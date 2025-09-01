学生のアルバイト実績を評価した「証明書」が就職活動での新たなアピールに　新卒オファーサービス「dodaキャンパス」と人材紹介サービス「シェアフルエージェント」が連携を開始

パーソルキャリア株式会社

新卒オファーサービス「dodaキャンパス」を展開する株式会社ベネッセ i-キャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：風間 直樹、以下アイキャリア）と、人材紹介サービス「シェアフルエージェント」を提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡、以下シェアフル）は、大学生のアルバイト実績を可視化・評価し、新卒採用企業が第三者評価として閲覧できるサービスの連携を2025年9月1日（月）より開始します。また、両社の共同企画として、ワーク・ライフバランス社やベネッセ社など、さまざまな業種の企業の社長密着体験をはじめとして、学生限定の希少価値の高い機会を提供する「１日キャリア体験※」を実施、参加学生の募集を開始します。

※1 https://www.benesse-i-career.co.jp/news/20250901_2release.pdf

「dodaキャンパス」×「シェアフルエージェント」サービス連携の背景

大学生の就職活動における困りごとについて、「自己PRに書ける内容があまりなく不安」「ガクチカ※としてアピールできることが少ない」と回答した学生が全体の7割を超えることが、アイキャリアとシェアフルが実施した学生調査※3から明らかになっています。自身のアピールポイントを明確にできないままエントリーシートを作成した結果、気づいていない自身の魅力や、学生時代に多くの時間を費やしているアルバイト経験から得た強みなどが伝わりづらいなど画一的なものになってしまい、学生自身の機会損失につながるケースも続出しています。

また、アイキャリアが実施した企業調査※3では、5割以上の企業がAIの進化などにより「学生のエントリーシート内容が画一的で個性が見極めづらい」、「自己PR内容の信ぴょう性を見極める必要がある」、「第三者からの評価があればエントリーシートの信ぴょう性が上がる」と回答、有益だと感じる第三者評価については「アルバイト先からの就業評価」（45.9%）が最多となっています。

そこでこのたび、「dodaキャンパス」と「シェアフルエージェント」では、大学生がシェアフルを通じたアルバイトでの就業実績を可視化、就業先による評価を記載した「就業証明書」を発行し、新卒採用を実施するdodaキャンパス利用企業が「就業証明書」を閲覧することができるサービス連携を開始する運びとなりました。

「dodaキャンパス」と「シェアフルエージェント」の連携を通じて、大学生一人ひとりのアルバイト実績や就業先の評価が企業の採用担当者に正しく伝わることで、大学生がこれまで以上に納得感を持った就職活動を進めることができるよう、より一層サポートして参ります。

※2 就職活動の際に、エントリーシートや面接で企業が学生へ聞く「学生時代に力を入れたこと」の略称。学業や課外活動、アルバイト経験など、学生が特に注力した取り組みを指します

「dodaキャンパス」×「シェアフルエージェント」サービス連携について※4

１．シェアフルエージェントでは、通常は一般層に向けて正社員求人の紹介やキャリア支援を行っていますが、学生（就職活動生）に対しての特別な取り組みを実施します。シェアフルを通じてアルバイトを行った学生（就活生）について、就業先の企業が、勤怠実績をもとにした「１.就業評価」と「２.また一緒にはたらきたい度」を０～100％で評価し、「３.経験職種」と合わせて３項目を記載した「就業証明書」を発行。「就業証明書」には、個人評価と合わせて、学生平均値と中央値が表示されます。

２．シェアフルにて「就業証明書」を入手した学生が、自身のdodaキャンパス上の経験欄に「就業証明書」を登録。「dodaキャンパス」利用企業は、学生のアルバイト就業に際しての第三者評価を閲覧できることで、学生はこれまで以上に企業からのオファーを受けるチャンスが拡大します。

※4 シェアフルエージェント、dodaキャンパス両方に登録している学生が当サービスの対象となります

サービス連携についての各社コメント

株式会社ベネッセ i-キャリア doda新卒事業本部 本部長 兼

dodaキャンパス編集長 三留 翔太

「就活で自信をもって語れる『ガクチカ』がない」 dodaキャンパスを通じて就活を支援する中で、これまで多くの大学生から聞いてきた言葉です。一方で、企業が知りたいのは、インパクトのある大きな挑戦だけではなく、大学生時代のアルバイトなどのさまざまな活動の中でどのような課題感を持ってどのように行動をしてきたのか、学生自身の想いや姿勢です。このたびのシェアフルとの連携による第三者からの「証明書」の提供が、学生が自信を持ち、自身の魅力に気づくきっかけになることで、これからの就活を前向きに進める学生が増えることを願っています。

シェアフル株式会社 代表取締役社長 横井 聡

このたび、株式会社ベネッセi-キャリアとの連携を通じ、dodaキャンパスに登録する学生の皆さまに対し、シェアフルエージェントの就業支援をご提供できることを嬉しく思います。シェアフルエージェントでは、これまで幅広い求職者に向けに正社員紹介やキャリア支援のノウハウを蓄積してきました。本連携では、そのノウハウを活かし、学生の皆さんが将来につながる実践的な経験を得られる機会を創出します。一人ひとりの可能性を信じ、その選択肢を広げたいという両社の想いが重なり、今回の取り組みが実現しました。本連携を通じて、未来を担う学生がより自信を持って社会へ踏み出せる環境づくりに努めてまいります。

主な調査結果 ※3

（学生調査）

（企業調査）

【調査概要】

（学生調査／共同調査）

学生調査は、アイキャリア、シェアフルが同一項目にて実施した調査結果を合算、２社の共同調査結果としてまとめています。尚、有効回答数は設問ごとに調査結果に記載しています。

アイキャリア実施概要

調査期間：2025年6月21日（土）～6月27日（金）

調査対象：dodaキャンパス会員の大学3年生、修士1年生（27年卒）

調査方法：Webアンケート回答方式

シェアフル実施概要

調査期間：2025年7月8日（火）～7月11日（金）

調査対象： シェアフル登録会員の大学生(26～28卒)

調査方法：Webアンケート回答方式

（企業調査／アイキャリア単独実施）

調査期間：2025年7月11日（金）～7月17日（木）

調査対象：dodaキャンパス、doda新卒エージェントの登録企業

調査方法：Webアンケート回答方式

有効回答数：135社

■株式会社ベネッセi-キャリアについて＜ https://www.benesse-i-career.co.jp/(https://www.benesse-i-career.co.jp/) ＞

株式会社ベネッセホールディングスとパーソルキャリア株式会社が2015年4月に設立した合弁会社です。株式会社ベネッセコーポレーションの大学教育事業部門とパーソルキャリア株式会社の新卒就職支援部門が一緒になりました。両社の力を最大限に活用して、大学の教育支援、学生の就活支援、および企業の採用支援を行う事業を推進しています。大学生向け教育事業と新卒学生に特化した就職支援事業を合わせることで、学生の力を伸ばし、学生が自分を活かせる職場に出会い、自らの力で社会に貢献できる人材になることを支援してまいります。教育事業と就職支援事業の一体的な運営を通じて「まなぶとはたらくをつなぐ」ことを目指します。

【運営サービス】doda発新卒オファーサービス「dodaキャンパス」＜ https://campus.doda.jp/(https://campus.doda.jp/) ＞

「dodaキャンパス」は、学生が自身の努力や学び・経験などをデータベースに蓄積し、個性を可視化することにより、企業が自社のキャリア教育プログラムやインターン・採用選考等のオファーを送ることができる「doda発新卒オファーサービス」です。2024年5月時点で約113万400人の学生が登録をしており、国内最大級の学生データベースを保有しています。

■シェアフル株式会社について＜ https://sharefull.com/about/ ＞

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

【運営サービス】スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/ ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,000万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。2024年7月より全国でタレントの井桁弘恵さん、ロバート秋山竜次さんを起用したテレビ・WEB CMを放映。

※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2025年8月時点）

【運営サービス】『シェアフルエージェント』

シェアフルエージェントは、求職者に対し正社員の仕事を紹介する人材紹介サービスです。スキマバイトアプリ『シェアフル』における就業実績データを活用し、正社員・長期就業を希望する求職者と企業との最適なマッチングを実現します。履歴書・職務経歴書の作成サポートや、『シェアフル』での就業実績を評価基準とした書類選考免除制度により、求職活動の効率化と選考精度の向上を両立。長期就業を希望するユーザーニーズに応えるべく、採用活動の迅速化と質的向上を支援しています。

PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。