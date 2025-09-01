「『腸活』レアチーズケーキ作り」９月６日（土）「マルエツ 船橋三山店」で食育イベントを開催

株式会社マルエツ

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下当社）は、地域における食育活動に継続的に取り組んでおります。今月は未就学児（４歳程度）から小学生を対象とした食育イベント、“「腸活」レアチーズ作り”を2025年9月6日（土）に「マルエツ 船橋三山店(千葉県船橋市)」で開催します。 本イベントでは、植物の形に似せたレアチーズケーキ作りを通じて、「腸活」について楽しく学ぶことができます。見た目も美しく、美味しくて楽しい体験を通じて、食と健康への関心を深めていただける内容となっております。

腸活の座学の後にレアチーズケーキを作ります。

当社の食育活動は、農林水産省が推進する「食育ピクトグラム」の趣旨に基づいています。本イベントは以下のような食育の視点を取り入れています。

「みんなで楽しく食べよう」

仲間と一緒に調理・試食することで、食の楽しさを実感

「食育を推進しよう」

チーズケーキ作りを通じて、腸内環境の改善や健康維持に

関する知識を楽しく学べる機会を提供します。

今月の食育イベント開催予定

今月から食育イベントの開催店舗数を拡大し、東京・埼玉・千葉・神奈川の各店舗にて順次開催いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128083/table/144_1_059b3736f1017bd3c8b0d8ebb5d0c0b1.jpg?v=202509010427 ]

イベントへの参加をご希望の方は、

右のQRコードからお申し込みください。

お申し込みフォーム

当社は継続して食育活動に取り組んでいます

【先月実施の食育イベントの様子】

8/3(日)江戸川橋店 「塩について知ろう」

「お店の探検みたいで楽しかった」と好評を

いただきました。

8/17(日) 板橋南町店 「防災講座」

蒸しパンの湯せん調理を実演。「防災について学べ、有意義な時間を過ごせました」との感想が寄せられました。

当社は今後も持続可能な食の未来を見据え、地域の皆さまに向けた食育活動を積極的に展開してまいります。

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。

これからも、しあわせのいちばん近くに。

当社は2025年10月に80周年を迎えます。

日ごろ私たちを支えてくださる、地域のお客さまをはじめとする全ての皆さまに、

心よりの感謝を申し上げます。

一坪の小さな鮮魚店から始まったマルエツは、

お客さまの声を大切に、ふだんの暮らしに寄り添い続けてまいりました。

創業からの想いを受け継ぎこれからも地域の「健康で豊かな食生活」のため、

革新と挑戦を続けてまいります。

今後も変わらぬご支援・ご愛顧を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。