【光回線と格安SIMがセットでお得】エキサイトモバイルを最大1,100円引きで使えるBB.exciteのセット割が大幅拡充

エキサイト株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：西條 晋一）は、様々なニーズに合わせたインターネット回線・接続サービスをお手頃価格で提供する『BB.excite（ビービーエキサイト）』において、2025年9月1日（月）より光回線と格安SIMのセット割引サービス（「家族まるごとセット割」）の対象光回線サービスを、光コラボ全サービス（4商品）に拡充します。

■光回線とスマホをまとめてお得「家族まるごとセット割」について

エキサイトモバイルとBB.exciteの光コラボサービスを同一のBB.exciteメンバーIDでご契約いただくと、エキサイトモバイルの月額料金が220円～1,100円永年割引となります。

特典内容

エキサイトモバイルの音声通話機能付きSIM1枚ごとに月額利用料金から220円を割引します。

(例) 音声通話機能付きSIM5枚をご契約中の場合、月額利用料金から最大1,100円割引。

『エキサイトモバイル』URL：https://bb.excite.co.jp/exmb/sim/



■BB.exciteの光コラボサービス4商品全てをセット割の対象に拡大

2025年9月1日（月）より、セット割の対象となる光コラボサービスを以下の通り拡大します。自宅の光回線と家族のスマホをBB.exciteにまとめることで、家計における通信費の負担を大きく減らすことが可能です。

対象となる光コラボサービス

- BB.excite光 10G月額料金しかいらない、ただ一つの10ギガ光回線。ご請求は月額料金の4,790円のみで、その他の費用（工事費等）は当社で負担『BB.excite光 10G』URL：https://bb.excite.co.jp/10g/- excite MEC光標準工事費完全無料（残債請求なし）、初期費用無料・利用期間縛りなしのIPv6 IPoE光回線『excite MEC光』URL ：https://bb.excite.co.jp/exmec/- BB.excite光 Fit使った分だけお支払いの段階料金制。月額2,640円(税込)からで光回線が安い！『BB.excite光 Fit』URL：https://bb.excite.co.jp/fit/- エキサイト光インターネット通信量を気にせずに、業界最安水準で使い放題『エキサイト光』URL：https://bb.excite.co.jp/bbhikari/

対象となるお客様（次の条件をすべて満たしたお客様が対象となります）

- エキサイトモバイルと対象となる光コラボサービスいずれかの両サービスを同一のBB.exciteメンバーIDでご契約中- エキサイトモバイルの「Fitプラン」（段階制料金）または「Flatプラン」（定額制料金）をご契約中- エキサイトモバイルの音声通話機能付きSIMを1枚以上ご契約中

注意事項

■エキサイトモバイルについて

- エキサイトモバイルの音声通話機能付きSIMの契約がない場合、または旧料金プラン（最適料金プラン・定額プラン・でんわパックプラン）をご利用中のお客様は対象外となります。- ご契約中のエキサイトモバイルと対象となる光コラボサービスのexciteメンバーIDが異なる場合、セット割が適用できません。- 対象となる光コラボサービスをお申込み以前にエキサイトモバイルをご利用中のお客様も、両方のご契約が確認された時点でセット割を適用します。- 対象となる光コラボサービスを解約された場合、エキサイトモバイルの割引特典は、光コラボサービスの最終利用月の翌月より適用外となります。- 他割引の適用等により当該請求月のエキサイトモバイルの割引総額が月額利用料金を上回る場合、超過分の割引は適用されず、翌月への繰越や他料金への充当もされません。

「エキサイトモバイル」は、格安SIMサービスとして、大容量データを定額で利用できる「Flatプラン」、料金は使った分だけ支払う「Fitプラン」から選択でき、ライフスタイルに合わせた柔軟な使い方が可能です。

最大5回線まで利用できるデータシェアに対応しており、ご家族や複数デバイスでのご利用にも便利なサービスです。

さらに2025年6月のプラン改定では、特にファミリー層のデータシェアに便利な大容量プランの提供や、柔軟なデータシェア機能を強化。セット割を通じて、無駄なく、かつ経済的にモバイル通信を利用できる環境を実現しました。

『エキサイトモバイル』URL：https://bb.excite.co.jp/exmb/sim/

※1 マイベスト月間アワード - 大容量の格安SIM部門 月額料金の安さ（30GB）2025年9月度

※2 マイベスト月間アワード - 格安SIM・格安スマホ部門 月額料金の安さ（3GB）2025年9月度

※3 「家族まるごとセット割」（音声SIM1枚利用時）を適用した月額料金

※4「家族まるごとセット割」（音声SIM3枚利用時）を適用した月額料金

■ Flatプラン 30GB+セット割が生み出す業界最高水準※のコストパフォーマンス

2025年6月にリニューアルされた「Flatプラン 30GB」（月額2,068円）は、データシェア機能にセット割を加えることで、業界最高水準※のコストパフォーマンス（No.1クラス）を実現しました。

30GB / 月額 2,068円のデータシェア活用例（1人あたり実質容量と料金 ）

2人でシェア：15GB / 月額 1,298円（15GBプラン最安値※）→セット割適用時1,078円

3人でシェア：10GB / 月額 1,041円（10GBプラン最安値※）→セット割適用時821円

4人でシェア：7.5GB / 月額 913円（7GBプラン最安値※） →セット割適用時693円

5人でシェア：6GB / 月額 836円 →セット割適用時616円

→ 上記シェアパターンにおいて、1人あたりの料金は業界最安※となります。

※ 2025年8月26日時点の当社調べ

■『BB.excite』について

「BB.excite（ビービーエキサイト）」は、様々なニーズに合わせたインターネット回線・接続サービスを、豊富なプランと業界最安水準の低価格で提供しています。快適なインターネット環境を提供するため、速度改善などの品質向上に取り組んでいます。20年以上の運営実績があるエキサイトだからこそ「信頼」と「安心」を提供できます。

■エキサイト株式会社

所在地 ：東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー 27階

設立 ：1997年8月

代表者 ：代表取締役社長 西條 晋一

事業内容：プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業

URL ：https://info.excite.co.jp/