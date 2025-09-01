中電圧変圧器業界レポート2025：市場成長率、投資機会、サプライリスク評価
都市と産業をつなぐ電力の要、35kV以下中電圧変圧器
35kV及び以下の中電圧変圧器とは、定格電圧が1～35kVの範囲に属する配電用変圧器を指す。都市の配電システムにおいて、送電網から供給される電力をさらに降圧し、35kV、20kV、10kV、6kV、1kVなど、産業・商業・住宅の各種電気機器に適した電圧へと変換する役割を担う。
また工業地域においては、工場や企業に安定的な電力を供給し、生産設備や機械の稼働を支える中枢的存在である。エネルギーインフラの中で電力の質と安定性を保証する要素として、中電圧変圧器の重要性はますます高まっている。
インフラの基盤を支える中電圧変圧器
35kV及び以下の中電圧変圧器は、都市や産業の配電システムにおいて極めて重要な役割を担う存在である。送電網から供給される高電圧の電力を35kV、20kV、10kV、6kV、1kVといった利用しやすい電圧へと安定的に変換することで、産業用機械から商業施設、さらには住宅に至るまで幅広い需要を支えている。この領域の変圧器は、電力インフラの持続性と信頼性を保証する基盤技術であり、安定性と効率性の両立が強く求められる。特に都市化の進展と産業構造の高度化が進むなか、中電圧変圧器はエネルギーの最適利用を実現するために欠かせない装置である。
ダイナミックに変化する市場環境
市場動向を俯瞰すると、この業界は持続可能なエネルギー政策、電力供給の安定化、そして産業の分散型電源への移行といった要因により、極めて活発な変化の波に包まれている。再生可能エネルギーの大量導入が進むことで、配電ネットワークの柔軟性と安全性を確保するための高性能変圧器需要が急増している。加えて、政府のインフラ投資や主要メーカーの技術開発戦略は、信頼性だけでなく環境適合性や長寿命化といった付加価値の高い市場を創出しつつある。中電圧変圧器は単なる電力変換機器ではなく、エネルギー転換期を牽引する戦略的プロダクトへと進化している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル中電圧変圧器市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.0%で、2031年までにグローバル35kV及び以下の中電圧変圧器市場規模は216.6億米ドルに達すると予測されている。
図. 35kV及び以下の中電圧変圧器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328594&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328594&id=bodyimage2】
図. 世界の35kV及び以下の中電圧変圧器市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、35kV及び以下の中電圧変圧器の世界的な主要製造業者には、Hitachi Energy、TBEA Co., Ltd.、Hammond Power Solutions Inc.、Siemens AG、SGB-SMIT、Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.、AUX、Jiangsu Huapeng Power Equipment Co., Ltd.、China XD Group Co., Ltd.、Eatonなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約33.0%の市場シェアを持っていた。
企業成長の新たな舞台
この分野における企業の成長余地は広大である。都市部の再開発プロジェクトや新興国における電力網の拡充計画は、中電圧変圧器メーカーにとって確実な需要源となる。特に環境負荷低減型の絶縁材料やデジタル監視システムを組み合わせた製品は、差別化のカギとして市場で注目を集めている。企業にとっては、従来の供給力に加え、技術革新を持続可能性と結びつける戦略的視点が求められる局面にある。
