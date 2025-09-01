LED照明電源市場規模、シェア、成長要因、機会に関する分析2025
LEDの心臓部を支えるのは電源である
LED照明電源は電子機器の一種であり、LED照明器具の中核部品のひとつである。LEDの発光を駆動するために必要な電圧・電流を供給する役割を持ち、市電（交流）をLEDが必要とする低電圧直流に変換し、さらに安定した電流を出力することで、LEDを高効率かつ安全に動作させる。
LED照明の動作原理上、出力電圧はLEDの順方向電圧より高くなければならず、同時に動作電流はLEDの定格電流を超えてはならない。もし定格電流を上回る電流が流れると、LEDは急速に劣化・破損してしまう。そのため、LED照明電源は電源供給の変換を担い、安定性と寿命確保の両面で不可欠な存在となっている。
LEDの進化を支える不可欠な存在とは
LED照明電源は、単なる電子部品ではなく、照明産業の品質と信頼性を左右する中枢的存在である。照明器具の心臓部として、市電を低電圧直流へと変換し、安定した電流を供給することでLEDを効率的に駆動させる。その役割は省エネ性能や安全性の確保に直結し、住宅照明から商業施設、産業設備、さらに屋外や特殊環境に至るまで幅広い分野で不可欠となっている。特に長寿命・高演色性を特徴とするLED照明は、電源の安定性と信頼性によって真価を発揮するため、電源の設計・性能が市場競争力の源泉となっている。
市場を牽引するのは「効率・信頼性・持続可能性」
市場動向は、省エネ規制や環境対応、IoT化といった潮流を背景に大きく変化している。高効率変換や低スタンバイ電力、調光機能やスマート制御との統合が求められ、LED照明電源は従来の単機能から多機能化・高付加価値化へと進化している。LP Informationの2025年レポートでも、主要プレーヤーが「信頼性と効率の両立」「スマートライティング対応」「環境認証取得」を軸に戦略を展開している点が強調されている。各国のエネルギー政策や建築基準法改正も強力なドライバーとなり、公共インフラやグリーンビルディング市場を中心に需要拡大の基盤が固まっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルLED照明電源市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.5%で、2031年までにグローバルLED照明電源市場規模は85.26億米ドルに達すると予測されている。
図. LED照明電源世界総市場規模
図. 世界のLED照明電源市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、LED照明電源の世界的な主要製造業者には、Signify、Inventronics （Hangzhou）, Inc.、Mean Well、Delta Electronics、Tridonic、Shenzhen Sosen Electronics Co., Ltd.、TCI、Eaglerise Electric & Electronic （China） Co., Ltd.、LiFud Technology Co., Ltd.、Moso Power Supply Technology Co., Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約23.0%の市場シェアを持っていた。
技術進化が未来の市場を形づくる
企業の成長余地は、技術革新による差別化に大きく依存する。高効率化に加え、超小型化や軽量化、放熱設計や耐環境性の向上など、多様なニーズに応えられるかが競争の分かれ道である。さらにAI制御やIoTプラットフォームとの連携を実現する電源は、単なる照明部品を超えて「スマートインフラの一部」として位置づけられ、より高い市場価値を生む。材料技術や回路設計のブレークスルーをいち早く取り込む企業が、次世代LED照明市場で主導権を握るのである。
