【日本ペットフード】『ぼうさいこくたい2025 in 新潟』にて、愛犬用手作り風ごはん”ピュアキューブ”を配布します！

日本ペットフード株式会社

日本ペットフード株式会社（本社：東京都品川区、代表：代表取締役社長執行役員 片山 俊次）は、2025年9月6日（土）、7日（日）に開催される「ぼうさいこくたい2025 in 新潟」において、自社が展開するドッグフード「コンボ ピュア」ブランドの新商品である「ピュアキューブ」のサンプル協賛をいたします。

※なくなり次第終了となります。

「あたたかいって、うれしい」手軽にやさしいごちそうを。

本イベントは、防災推進国民大会2025実行委員会 （内閣府・防災推進協議会・防災推進国民会議）主催のもと、2016年から開催されている日本最大級の防災イベントです。NPO法人ペット防災サポート協会（本部：大阪府東大阪市角田2-3-34、代表：理事長 三浦 律子）が「みんなが助かるためにあなたができる『ペット防災』IN 新潟」と題して屋外展示を実施し、そのブース内にて「ピュアキューブ」のサンプル配布を行います。（ねこちゃんと暮らしているお客様には、キャットフード「ビューティープロ」の試供品をお渡しします。）

NPO法人ペット防災サポート協会とその活動について

NPO法人ペット防災サポート協会は、「わたしがたすかる」「みんながたすかる」「みんなをたすける」という言葉をスローガンに2021年１月より活動しています。少しでも多くの人の命、ペットの命を守りたいという思いから人とペットの防災ノート「たすかるノートwith PET」を作成し、個人だけでなく、行政も助けるノートとしてご好評頂いています。今回、「ペット防災の日」にも開催される6回目の参加となる内閣府主催の「ぼうさいこくたい」には、メンバーが過去の被災地へ行って知り得た状況や情報をまとめたパネルや、ペット防災グッズ、ペット同伴避難をスムーズにするための、机上での避難所運営のシミュレーションゲームや避難所開設キットの展示を行っています。当日はペットの避難について皆様と一緒に考えて行けたらと思いますので、ぜひ「ぼうさいこくたい2025 in 新潟」へお越しください。

その他活動の詳細はこちら▼

NPO法人ペット防災サポート協会(https://www.petbousai.com/)

防災にも！愛犬用手作り風ごはん「ピュアキューブ」

昨年の様子

2025年5月1日、公式オンラインショップ限定で販売を開始した「ピュアキューブ」。愛犬に丁寧に作ったごはんをあげたいけど、時間のゆとりがない...そんなオーナーさんのために生まれた、素材を“洗う・切る・ゆでる”手間なく、お湯を注いでたったの15秒で手作り風ごはんが作れるフリーズドライタイプのウェットフードです。野菜のスペシャリストが厳選した素材を使用し、栄養や旨みをぎゅっと閉じ込めてフリーズドライにすることで豊かな香りや味を感じられます。

※写真はイメージです。

1袋約4gと軽量なのでかさばらず、災害時の持ち運びにも便利。また、少量のお水(またはお湯でもOK)で戻すことができます。

さらに、そのままほぐしてふりかけとして使うこともできるので、「環境の変化などで食欲が落ちてしまった…。」そんな時のトッピングとしてもぴったりです。

商品詳細

▼公式オンラインショップにて販売

【犬用】一般食（ドッグフード）／ウェットタイプ

コンボ ピュア ドッグ ウェット エフディーキューブ（通称：ピュアキューブ）

❚ 鶏肉・ブロッコリー

46g（本体容量4.6g×10個入り）

❚ 鶏肉・にんじん

41g（本体容量4.1g×10個入り）

❚ 牛肉・キャベツ

34g（本体容量3.4g×10個入り）

❚ 牛肉・さつまいも

56g（本体容量5.6g×10個入り）

※いずれも紙箱10個入り

＜販売価格＞

2,980円（税込）送料当社負担

鶏肉・にんじん鶏肉・ブロッコリー牛肉・さつまいも牛肉・キャベツ

コンボ ピュア ドッグ ウェット エフディーキューブ（通称：ピュアキューブ）

❚ 4種お試しセット（4個入り）

＜販売価格＞

500円（税込）送料当社負担

※1世帯1回限り

※4種の味が1つずつ入ったアソートタイプです

▼公式オンラインショップはこちら

日本ペットフード公式オンラインショップ(https://shop.npf.co.jp/shop/pages/fd.aspx?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=purecube2509)

▼商品に関する詳細はこちら

ピュアキューブ特設サイト(https://www.npf.co.jp/combo_pure/dog/fd/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=purecube2509)