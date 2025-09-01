【9/11 大阪開催】 高度外国人材採用支援セミナー～企業の未来を担う基幹人材へ～

株式会社ASIA to JAPAN

日本人の人口は減少の一途を辿り、反転の兆しすら見えない状況が続いています。

中でも企業活動を支える若者の減少はより深刻であり、採用に苦戦する企業担当者も少なくありません。一方で、海外に目を向けると若い労働力人口は増え続けており、高い専門知識や技術を持つ「高度外国人材」は、働き手としての補充に留まらず、企業の未来を担う基幹人材としても注目を集めています。

本セミナーでは、高度外国人材の採用を検討されている企業担当者へ向けて、具体的なプロセスやトレンドなどを徹底解説するとともに、実際に高度外国人材を採用した企業にもご登壇いただき、その背景や狙いを交えたより臨場感のあるお話しを伺います。

高度外国人材の採用を推し進める絶好の機会を是非ご活用ください。

参加は無料となっているほか、特典として高度外国人材採用のノウハウをまとめた書籍もプレゼントいたします。

ご都合の合う方は是非お気軽にご参加ください！

▼セミナーのお申し込みはこちらから

https://asiatojapan.com/osaka-seminar-2509/



▼セミナー概要

開催日時：9月11日(木)15:00-17:00（17:00-18:00に個別相談会、ネットワーキングを任意参加で実施）

申込締切：9月10日(水)23:59

参加費用：無料

会 場：日本経済新聞社 大阪本社 1Fカンファレンスルーム（大阪府大阪市中央区高麗橋1-4-2）

定 員：30名（1社最大2名まで）

※お申し込み多数の場合は予告なく締め切りを繰り上げることがあります。

※大変申し訳ございませんが、同業他社・個人事業主・学生及び上記対象者以外の方のご参加は原則としてご遠慮いただいております。



■プログラム

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１）『思っているよりも簡単』高度外国人材の採用から活躍まで

登壇：ASIA to JAPAN

２）実際に高度外国人材を採用した企業担当者の声

登壇：ヤンマーホールディングス

３）パネルディスカッション

登壇：ヤンマーホールディングス・ASIA to JAPAN

４）質疑応答

※セミナー内容は都合により変更となる可能性がございます。

【お問い合わせ先】

NIKKEI GLOBAL RECRUITING FORUM運営事務局

事務局サポート：株式会社ASIA to JAPAN

Mail info@asiatojapan.com

TEL 03-5834-3403（平日 9:30～18:00）