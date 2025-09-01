株式会社AIST Solutions

一般社団法人研究営業アライアンスと産総研グループ（国立研究開発法人 産業技術総合研究所（以下「産総研」という）および株式会社AIST Solutions）は、研究営業手法の普及による研究成果の社会実装促進に向け、2025年9月1日付で連携協力に関する協定を締結しました。

一般社団法人研究営業アライアンスは、本法人が事務局を務める「研究営業アライアンス」を通じて、幅広い業種に属する企業の研究開発部門が連携し、研究シーズと企業の課題やニーズのマッチングによる研究の社会実装化および事業化を目指すネットワークを構築しています（別添資料をご参照ください）。

産総研グループは、社会課題の解決と我が国の産業競争力強化をミッションに、全国各地の研究拠点における多様な研究とオープンイノベーションを推進することで、世界最高水準の研究開発成果の創出と社会実装を目指しています。

本協定を通じて、産総研の有する技術・知見と、研究営業アライアンスが構築する各業界・企業の課題やニーズのマッチングにより、研究成果の事業化や新規事業創出を加速し、日本型イノベーションの成功事例の創出に貢献してまいります。