FDAオリジナル商品 機内販売について

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は、本日2025年9月1日(月)よりFDAが運航するすべての便において、機内販売用の全オリジナル商品を機内で販売いたします。対象便および対象商品を段階的に拡大する予定でしたが、お客さまからのご要望を受け当初の計画を前倒しして販売する運びとなりました。

これまで販売していたFDAオリジナルの「FAミラー」、「キャンディ缶」、「今治ハンカチタオル」、「空メモ＆ペンセット」に加え、新商品の「ハラダ製茶の静岡茶」、「キーリング」の全6種類の商品をご用意しています。なお、商品は今後も順次追加していく予定です。FDAならではのこだわりが詰まったオリジナルグッズを、空の旅の思い出にぜひお買い求めください。

■機内販売の概要

対 象 便：全路線全便

販売商品：FDAオリジナル商品

１.FAミラー ２.キャンディ缶 ３.今治ハンカチタオル ➃空メモ＆ペンセット

➄【新商品】静岡茶(ハラダ製茶とのコラボレーション商品)、➅【新商品】キーリング

販売方法：・お支払いは現金のみとさせていただきます。商品価格はすべて1,000円(税込)となります

・釣り銭の用意はございませんのでご了承ください

備 考：・気流による揺れなどフライト状況によっては、機内販売を実施できない場合があります

・機内販売商品の搭載数には限りがございます。品切れの際はご容赦ください

・[URL]https://www.fujidream.co.jp/flight/flightcollection/