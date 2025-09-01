¥É¥¤¥Ä¤ÎÁë¡¦¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ë¥áー¥«ー¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ
¡¡YKK AP ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò︓ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹︓⿂ÄÅ ¾´¡Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÁë¡¦¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ë¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¡ÖSeufert-Niklaus GmbH (¥¾¥¤¥Õ¥¡ー¥È ¥Ë¥¯¥é¥¦¥¹¼Ò¡¢°Ê²¼SN ¼Ò¡Ë¡×¤ÎÁ´³ô¼°¤ò8 ·î29 Æü¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢4 ·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡ÖYKK AP ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¼Ò¡×¤Î»±²¼¤Ë¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÁë¡¦¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ë»ö¶È¤ØËÜ³Ê»²Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¤³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÍýÍ³
¡¡YKK AP ¤Ï¡¢2025～28 Ç¯ÅÙ¤ÎÂè7 ¼¡Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î»ö¶ÈÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ý±×¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¡×¤È¡Öµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¤ò·Ç¤²¡¢³¤³°¤Î¹¹¤Ê¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ë³¤³°¹½À®Èæ¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤Î½ÅÅÀ»Üºö¤Î1 ¤Ä¤È¤·¤Æ¥èー¥í¥Ã¥Ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î»ö¶È¤Î¹½ÃÛ¤È³ÈÂç¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¯¡¢2025 Ç¯4 ·î3 Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ë¡ÖYKK AP ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î»ö¶È¹½ÃÛ¤òÁáµÞ³î¤Ä¶¯ÎÏ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Ç¾¦¶È¥Ó¥ë¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¡¦¶µ°é»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤ÎÌÚ/¥¢¥ë¥ßÀ½Áë¡¦¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©ー¥ë¤äÌÚÀ½Áë¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢À½Â¤¡¢»Ü¹©¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄSN ¼Ò¤¬¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢SN ¼Ò¤Î»ý¤ÄÌÚÀ½Áë¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜµÚ¤ÓÂ¾¤Î³¤³°µòÅÀ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¤SN ¼Ò¤Î´ë¶È³µÍ×¡Ê2024 Ç¯12 ·îËö»þÅÀ¡Ë
