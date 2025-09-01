世界のUHF帯RFIDタグチップ市場分析：最新動向、成長機会、未来予測2025
RFID電子タグは情報通信の未来を変える
RFID電子タグは射頻タグとも呼ばれ、射頻識別（RFID）技術は交流磁場または電磁場を利用して情報通信を行い、対象を識別する技術である。RFIDタグにはRFIDチップが内蔵され、データの保存や読み取りなどの操作を行う基本技術として射頻識別を活用する。データはRFIDチップ内に格納される。
RFIDチップは主に三つの射頻帯に分かれる：低周波（LF）、高周波（HF）、超高周波（UHF）である。超高周波は通常860～960MHzの周波数帯を指す。世界各地の超高周波RFID周波数は異なり、米国とカナダでは902～928MHz、欧州では862～870MHz、中国では804～845MHzおよび920～925MHz、日本では952～954MHzに分布する。
UHF帯RFIDタグチップが変える情報管理の未来
UHF帯RFIDタグチップは、超高周波（UHF）を利用して物品や資産を非接触で識別・追跡する最先端の情報通信デバイスである。タグ内部のRFIDチップはデータの保存・読み取り・更新を可能にし、物流、製造、流通、医療など幅広い産業分野で活用される。従来のバーコードや低周波RFIDでは困難であった長距離読み取りや高速処理が可能であり、産業プロセスの効率化とコスト削減を同時に実現する技術として注目を集めている。UHF帯は国や地域によって周波数が異なるものの、その柔軟性がグローバル市場での展開を支える要素となっている。
市場動向と成長を促す原動力
LP Informationの2025年報告によれば、UHF帯RFIDタグチップ市場はグローバル規模で着実に拡大している。成長の背景には、サプライチェーンの可視化需要、スマート物流やスマート製造の導入、製品偽造防止やトレーサビリティ強化といった社会的課題がある。企業年報や政府の発表によると、規制や標準化の進展が市場参入のハードルを明確化すると同時に、品質や性能で差別化する企業には大きな成長機会をもたらしている。加えて、IoTや産業用センサーとの統合が進むことで、UHF帯RFIDタグチップの価値は単なる識別装置にとどまらず、データ活用による高度な意思決定支援ツールとして拡張している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルUHF帯RFIDタグチップ市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが16.6%で、2031年までにグローバルUHF帯RFIDタグチップ市場規模は18.99億米ドルに達すると予測されている。
図. UHF帯RFIDタグチップ世界総市場規模
図. 世界のUHF帯RFIDタグチップ市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、UHF帯RFIDタグチップの世界的な主要製造業者には、Impinj、NXP、Alien Technology、Kiloway、EM Microelectronic、Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited、Quanray、Invengo Information Technology Co., Ltd.、Huada Semiconductor Co., Ltd.、Rice Microelectronics Incなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約95.0%の市場シェアを持っていた。
技術革新が企業の競争力を決定する
UHF帯RFIDタグチップの性能差は、半導体設計、アンテナ設計、低消費電力化、耐環境性の向上など技術革新に直結している。高性能チップは読み取り距離の延長、データ書き換えの高速化、過酷環境下での信頼性確保を可能にし、物流・製造・医療といった精度と信頼性が求められる市場で優位性を発揮する。技術革新を迅速に製品化できる企業は、短期的な市場シェア拡大だけでなく、長期的なブランド価値と業界内のポジションを確立することができる。
