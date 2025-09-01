【鴨川シーワールド】秋の新メニュー提供開始

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾートhttps://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/13693/

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、2025年9月1日（月）より、館内レストラン各店舗にて秋の新メニューの提供を開始します。

シャチを見ながら食事ができるレストラン「OCEAN」では、今年4月より提供している「55周年記念プレート」を、プレミアム感はそのままに秋冬へ向けた濃厚な味わいへとリニューアルしました。イセエビのフリカッセ 香草パン粉焼きをはじめ、帆立の味噌マヨネーズ焼き、牛肉のグリル トリュフ香る和風ディップソースで贅沢なランチタイムをお楽しみください。デザートとして人気の「オーシャンパフェ」も一新し、チョコレートのシャチが波乗りしているような可愛らしいスイーツになりました。

ブランド牛「しあわせ絆牛」を存分に味わえる「千葉県産しあわせ絆牛のグリル 和風オランデーズソース」や、「千葉県産原木椎茸と海老とベーコンのピラフ 食べる黒アヒージョソース」など、千葉の食材を使用した秋メニューも登場します。

フードコート「マウリ」には、屋外でも手軽に食べられるワンボウルメニューに“料理コンテスト2025”受賞作を採用しています。館内・ホテルレストランで活躍する若手調理スタッフ10名が「南国」をテーマに丼料理を考案し、味や独創性を競いました。上位2名の「ガーリックホットサーモン丼」「唐揚げのサラダライス ピーナッツマニスソース」は、鴨川の秋の陽気と爽やかな潮風を感じながら食べたくなる一皿です。

他にも、各店舗では様々な新メニューが登場します。行楽の秋、食欲の秋、海の生き物たちを観察した後は水族館グルメでお腹を満たし、楽しい一日をお過ごしください。

レストラン「OCEAN」

【リニューアルメニュー】

■55周年記念プレート（ライスorパン、スープ、サラダ付） 2,520円

■オーシャンパフェ 1,100円

【秋の新メニュー】

■千葉県産しあわせ絆牛のグリル 和風オランデーズソース（ライスorパン、サラダ付） 3,500円

■千葉県産原木椎茸と海老とベーコンのピラフ 食べる黒アヒージョソース 1,530円

■千葉県産元気豚のカルボナーラ ペペロンチーノ風（サラダ付）1,450円

■栗とラフランスケーキのモンブランパフェ 680円

フードコート「マウリ」

■ガーリックホットサーモン丼 950円

（受賞社員コメント）ガーリックシュリンプをサーモンにアレンジし、お子様でも食べやすいよう辛さを控えめにしました。アクセントのレモンマヨネーズが食欲をそそります。

■唐揚げのサラダライス ピーナッツマニスソース 950円

（受賞社員コメント）インドネシアのケチャップマニスをイメージし、千葉県名物のピーナッツを加え、甘辛くてコクのあるソースで唐揚げとの相性を楽しんでいただけるよう考えました。

【秋の新メニュー】

■チーズ入りメンチカツカレー 950円

■鶏肉ときのこのトマトクリームパスタ 900円

■甘口オムカレー 930円

■カポナータパスタ バルサミコソース 870円

鴨川シーワールドホテル ランチバイキング（土日祝日営業）

【秋のピックアップメニュー】

■鯵のつみれきのこ入りみぞれ餡

■千葉県産さつま芋とソーセージのカレーピラフ

■豚肉と茄子の麻婆春雨炒め

バイキング料金：中学生以上 2,200円 / 4歳～小学生 1,400円 / 2、3歳 600円

お得な「ランチバイキング付き入館プラン」：大人(高校生以上) 4,900円（通常5,500円）/

中学生3,800円（通常4,200円）/

小学生3,000円（通常3,400円）/

幼児(4歳以上) 2,500円（通常2,700円）

※料金は全て税込みです ※アレルギーや店舗営業状況については公式HPでご確認ください

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



《施設一覧》札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設） / ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 / ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /

鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

創立：1970年10月1日

休館日：不定休

入館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、60歳以上の方 2,700円

TEL： 04-7093-4803

URL： http://www.kamogawa-seaworld.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/kamosea

X： https://twitter.com/kamoseaOfficial

Instagram： https://www.instagram.com/kamogawaseaworld/