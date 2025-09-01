¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¡-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡× Á´¹ñ¤Ç¿ä·×6642.2Ëü¿Í¤¬»ëÄ° ～¡ÖÁ´¹ñ32ÃÏ¶è ¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¡¦ÅþÃ£Î¨¡×¤«¤é¡ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°¿Í¿ô¡¦ÅþÃ£¿Í¿ô¡×¤ò¿ä·×～
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐÀî Ë¡Ë¤Ï¡¢8·î30 Æü¡ÊÅÚ¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¡-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¡ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°¿Í¿ô¢¨1¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÅþÃ£¿Í¿ô¢¨2¡×¤ò¿ä·×¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£Ç¯¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤Ë»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
º£²ó¤Ç48²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÏÁí¹ç»Ê²ñ¤ò¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÎ¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡×¤Ç¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡Ö¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤È²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´äÅÄ¹äÅµ¤¬Ä©¤àLIVE¥¢ー¥È¡õ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Üー¥Àー¥ì¥¹LIVE We are the No Borders!!¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬¥é¥ó¥Êー¤òÌ³¤á¡¢105km¤ò´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ´¹ñ32ÃÏ¶è¡¡¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¡¦ÅþÃ£Î¨¡×¤«¤é¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¡ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°¿Í¿ô¡¦ÅþÃ£¿Í¿ô¡×¤ò¿ä·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¿Í¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÌó6642.2Ëü¿Í¡ÊÅþÃ£¿Í¿ô¡Ë
ºÇÂç»ëÄ°¿Í¿ô¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー²£»³Íµ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥´ー¥ë¥·ー¥ó¤Î20:45
Ìó2078.6Ëü¿Í¡Ê»ëÄ°¿Í¿ô¡Ë
¡öÊüÁ÷´ü´Ö¡§8/30¡ÊÅÚ¡Ë18¡§30～8/31¡ÊÆü¡Ë20¡§54¤Ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿31¶É¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î²Æì¥Æ¥ì¥Ó´Þ¤à¡Ë¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¦NNN¥Ë¥åー¥¹¤Î³ÆÈÖÁÈ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4ºÐ°Ê¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¹ñ32ÃÏ¶è»ëÄ°Î¨¡¦ÅþÃ£Î¨¤¬¡¢Ä´ºººÇ¾®Ã±°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö1Ê¬´Ö¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´Ö¤Î»ëÄ°¿Í¿ô¡£¡Ê1Ê¬´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë»ëÄ°¿Í¿ô¤Ï¡¢ÅþÃ£¿Í¿ô¤ÈÆ±¤¸¿Í¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ»ëÄ°¤ÎÄêµÁ¡Û
¢¨1Ê¿¶Ñ»ëÄ°¿Í¿ô
¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¿ä·×¤·¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ32ÃÏ¶è¤Î¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4ºÐ°Ê¾å¤Î»ëÄ°Î¨¤ò³ÈÂç¿ä·×¥Þ¥¹¥¿(¢¨3)¤Ë³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2ÅþÃ£¿Í¿ô
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4ºÐ°Ê¾å¤Ë¤ª¤±¤ë1Ê¬°Ê¾å¤ÎÈÖÁÈ»ëÄ°¤ò"¸«¤¿"¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤¿¤Î¤«¡ÊÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤«¡Ë¤ò¿ä·×¤·¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ32ÃÏ¶è¤Î¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4ºÐ°Ê¾å¤ÎÅþÃ£Î¨¤ò³ÈÂç¿ä·×¥Þ¥¹¥¿¡Ê¢¨3¡Ë¤Ë³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÅþÃ£¿Í¿ô¡×¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥Ëー¥¯ÅþÃ£¿Í¿ô¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÊ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¥¶¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾ì¹ç¤â1¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢¨3³ÈÂç¿ä·×¥Þ¥¹¥¿
½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¡¢¹ñÀªÄ´ºº¤è¤ê¿ä·×¤·¤¿¿Í¸ý¡¦À¤ÂÓ¿ô¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢ÆâÆÃÀÄ´ºº¤è¤ê¿ä·×¤·¤¿¼«²ÈÍÑTV½êÍÎ¨¤ò¾è¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ»ëÄ°¿Í¿ô¡¢ÅþÃ£¿Í¿ô¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¤¬»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´ºº¥¨¥ê¥¢¤òÁ´¹ñ¤Ë³ÈÂç¿ä·×¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¡Ê https://www.videor.co.jp/ ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤àÆ°²è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Çー¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1962Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¥¿¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÀµ¤Ê¥Çー¥¿¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»ØÉ¸¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê²ò·è¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÃÎ·Ã¤È¾ðÇ®¤Ç¥Çー¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¥°¥ëー¥×¹Êó¥»¥¯¥·¥ç¥ó
Tel¡§03-5860-1723¡¡E-mail¡§info@videor.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¡-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡× Á´¹ñ¤Ç¿ä·×6642.2Ëü¿Í¤¬»ëÄ°
https://www.videor.co.jp/press/2025/250901.html
¢£º£Ç¯¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤Ë»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
º£²ó¤Ç48²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÏÁí¹ç»Ê²ñ¤ò¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÎ¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡×¤Ç¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡Ö¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤È²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´äÅÄ¹äÅµ¤¬Ä©¤àLIVE¥¢ー¥È¡õ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Üー¥Àー¥ì¥¹LIVE We are the No Borders!!¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬¥é¥ó¥Êー¤òÌ³¤á¡¢105km¤ò´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ´¹ñ32ÃÏ¶è¡¡¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¡¦ÅþÃ£Î¨¡×¤«¤é¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¡ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°¿Í¿ô¡¦ÅþÃ£¿Í¿ô¡×¤ò¿ä·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¿Í¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÌó6642.2Ëü¿Í¡ÊÅþÃ£¿Í¿ô¡Ë
¡öÊüÁ÷´ü´Ö¡§8/30¡ÊÅÚ¡Ë18¡§30～8/31¡ÊÆü¡Ë20¡§54¤Ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿31¶É¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î²Æì¥Æ¥ì¥Ó´Þ¤à¡Ë¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¦NNN¥Ë¥åー¥¹¤Î³ÆÈÖÁÈ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4ºÐ°Ê¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¹ñ32ÃÏ¶è»ëÄ°Î¨¡¦ÅþÃ£Î¨¤«¤é¿ä·×¡£
ºÇÂç»ëÄ°¿Í¿ô¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー²£»³Íµ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥´ー¥ë¥·ー¥ó¤Î20:45
Ìó2078.6Ëü¿Í¡Ê»ëÄ°¿Í¿ô¡Ë
¡öÊüÁ÷´ü´Ö¡§8/30¡ÊÅÚ¡Ë18¡§30～8/31¡ÊÆü¡Ë20¡§54¤Ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿31¶É¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î²Æì¥Æ¥ì¥Ó´Þ¤à¡Ë¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¦NNN¥Ë¥åー¥¹¤Î³ÆÈÖÁÈ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4ºÐ°Ê¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¹ñ32ÃÏ¶è»ëÄ°Î¨¡¦ÅþÃ£Î¨¤¬¡¢Ä´ºººÇ¾®Ã±°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö1Ê¬´Ö¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´Ö¤Î»ëÄ°¿Í¿ô¡£¡Ê1Ê¬´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë»ëÄ°¿Í¿ô¤Ï¡¢ÅþÃ£¿Í¿ô¤ÈÆ±¤¸¿Í¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ»ëÄ°¤ÎÄêµÁ¡Û
¢¨1Ê¿¶Ñ»ëÄ°¿Í¿ô
¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¿ä·×¤·¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ32ÃÏ¶è¤Î¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4ºÐ°Ê¾å¤Î»ëÄ°Î¨¤ò³ÈÂç¿ä·×¥Þ¥¹¥¿(¢¨3)¤Ë³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2ÅþÃ£¿Í¿ô
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4ºÐ°Ê¾å¤Ë¤ª¤±¤ë1Ê¬°Ê¾å¤ÎÈÖÁÈ»ëÄ°¤ò"¸«¤¿"¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤¿¤Î¤«¡ÊÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤«¡Ë¤ò¿ä·×¤·¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ32ÃÏ¶è¤Î¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4ºÐ°Ê¾å¤ÎÅþÃ£Î¨¤ò³ÈÂç¿ä·×¥Þ¥¹¥¿¡Ê¢¨3¡Ë¤Ë³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÅþÃ£¿Í¿ô¡×¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥Ëー¥¯ÅþÃ£¿Í¿ô¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÊ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¥¶¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾ì¹ç¤â1¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢¨3³ÈÂç¿ä·×¥Þ¥¹¥¿
½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¡¢¹ñÀªÄ´ºº¤è¤ê¿ä·×¤·¤¿¿Í¸ý¡¦À¤ÂÓ¿ô¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢ÆâÆÃÀÄ´ºº¤è¤ê¿ä·×¤·¤¿¼«²ÈÍÑTV½êÍÎ¨¤ò¾è¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ»ëÄ°¿Í¿ô¡¢ÅþÃ£¿Í¿ô¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¤¬»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´ºº¥¨¥ê¥¢¤òÁ´¹ñ¤Ë³ÈÂç¿ä·×¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¡Ê https://www.videor.co.jp/ ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤àÆ°²è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Çー¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1962Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¥¿¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÀµ¤Ê¥Çー¥¿¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»ØÉ¸¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê²ò·è¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÃÎ·Ã¤È¾ðÇ®¤Ç¥Çー¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¥°¥ëー¥×¹Êó¥»¥¯¥·¥ç¥ó
Tel¡§03-5860-1723¡¡E-mail¡§info@videor.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¡-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡× Á´¹ñ¤Ç¿ä·×6642.2Ëü¿Í¤¬»ëÄ°
https://www.videor.co.jp/press/2025/250901.html