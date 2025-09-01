興陽商事株式会社

愛媛県で理想の住まいを実現したい方へ。興陽商事が展開する「KOYO ARCHITECTS（コーヨーアーキテクツ）」は、松山・今治・新居浜・西条・四国中央を中心に、デザイン性と性能を兼ね備えた注文住宅を提供しています。

完全自由設計からローコスト住宅まで幅広く対応し、「くらしを謳歌する」理念のもと、一人ひとりに寄り添った家づくりを実現。お客様の声や施工事例を通して、家族が安心して長く住める住まいをご紹介します。

興陽商事が手がける「KOYO ARCHITECTS」とは

「くらしを謳歌する」理念と家づくりの特徴興陽商事が展開する「KOYO ARCHITECTS（コーヨーアーキテクツ）」は、愛媛県を中心に展開する建築ブランドです。私たちが大切にしている理念は「くらしを謳歌する」というシンプルながらも力強い言葉。この言葉には、ただ家を建てるのではなく、お客様一人ひとりが心から豊かさを感じられる生活を実現したいという想いが込められています。住宅設計では、完全自由設計のフルオーダー住宅から、コストを抑えつつも高性能を実現する企画型住宅まで、幅広いニーズに対応。

単なる住まいづくりではなく、家族のライフスタイルや将来を見据えた「長く愛される家」を提案しています。そのために建築士やスタッフが丁寧にヒアリングを重ね、真に寄り添った設計を心がけています。





地域密着で愛媛の暮らしに最適な住宅設計

KOYO ARCHITECTSが愛媛で選ばれる理由のひとつは、地域特性に根差した設計力です。松山・今治・新居浜・西条・四国中央といったエリアごとに異なる気候や風土、そして生活スタイルを徹底的に分析し、その土地に適した住宅を提案しています。

例えば、台風が多い地域では耐風性を高めた設計を行い、冬の冷え込みが厳しいエリアでは断熱性能を強化。こうしたきめ細やかな対応により、住まう人が安心して快適に暮らせる環境を提供しています。

また、地域イベントや住まい相談会などを積極的に開催し、地域社会とのつながりを大切にしている点も特長です。地元で培った信頼を背景に、お客様と末永い関係を築くことを使命としています。



高性能かつデザイン性に優れた住まい

施工事例から見るKOYOの強み

高気密・高断熱で快適に暮らせる家家づくりにおいて性能は欠かせません。KOYO ARCHITECTSの住宅は、高気密・高断熱を標準仕様とし、一年を通じて快適な室内環境を実現します。夏は涼しく、冬は暖かい。さらに冷暖房効率が高まることで光熱費を削減でき、家計にも環境にも優しい住まいとなります。住宅性能を測定する「UA値」や「C値」においても高い水準を維持し、将来的に求められるゼロエネルギー住宅（ZEH）基準にも対応可能。お客様の「安心して長く暮らせる家が欲しい」という声に応えるため、耐震性や耐久性の面でも最新技術を導入し、災害に強い住まいを提供しています。性能面で妥協しないことが、KOYO ARCHITECTSが多くのご家庭に選ばれる大きな理由です。デザインと機能性を両立させた施工事例「機能的だけれどデザインは妥協したくない」という声は多く寄せられます。KOYO ARCHITECTSでは、建築士が一邸一邸デザインを手がけ、モダンで洗練された空間を提供しています。例えば、開放感あふれる吹き抜けリビング、自然光を取り込む大きな窓、生活動線を考慮した間取りなど、実用性とデザイン性を兼ね備えた提案が強みです。さらに素材選びにもこだわり、自然素材や無垢材を取り入れることで、健康面や質感にも配慮。施工事例では、子育て世代のための「収納力の高い家」、二世帯住宅に適した「プライバシーと共有空間のバランス設計」など、多様なライフスタイルに応える実績があります。写真や体験談を通じて、お客様がどのように理想の暮らしを実現したかを伝えることで、多くの共感を得ています。家族のライフスタイルに合わせた間取り提案家づくりで最も大切なのは「家族の暮らしに合っているかどうか」です。KOYO ARCHITECTSでは、子育て世代からシニア世代まで、それぞれのライフスタイルに合わせた間取りを提案します。

例えば、小さなお子様の安全を重視したリビング中心の設計や、在宅ワークが快適にできるワークスペースの確保、将来の二世帯住宅への対応など、多様なニーズに柔軟に応えています。

家族構成や将来のライフプランを見据えた提案により、建てた時だけでなく「10年後、20年後も快適に住める家」を提供。打ち合わせでは模型や3Dシミュレーションを活用し、完成イメージを共有しながら丁寧に進めていきます。

実際のお客様の声と口コミ紹介

KOYO ARCHITECTSの強みを語る上で欠かせないのが、実際に住んでいるお客様の声です。「打ち合わせの段階から親身に相談に乗ってくれた」「予算内で理想以上の家が建てられた」「冬でも暖かく、光熱費が驚くほど下がった」など、多くの口コミが寄せられています。

さらに、アフターサービスの手厚さに対しても評価が高く「住み始めてからも安心して相談できる」という信頼感が、お客様からの紹介につながっています。

これらの声は、KOYO ARCHITECTSの家づくりが単なる施工ではなく、家族の暮らしを支える存在であることを示しています。実際の声を活かすことで、これから家づくりを考える方に安心と信頼を提供しています。

興陽商事のサービスとサポート体制

土地探しから設計・施工・アフターサービスまで

興陽商事の魅力は、ワンストップで家づくりをサポートできる点にあります。土地探しから始まり、設計、施工、そして入居後のアフターサービスまで一貫して対応。特に土地探しでは、地域に精通したスタッフが交通アクセスや周辺環境、将来の資産価値まで考慮した提案を行います。

設計段階では建築士と直接打ち合わせを重ね、細部まで希望を反映。施工では品質管理を徹底し、耐久性や安全性を確保しています。

そして入居後も定期点検や修繕の相談に対応するなど、長期的な安心を提供。このようなトータルサポート体制により、初めての家づくりでも不安を感じることなく進められます。

モデルハウス・見学会で体感できる安心感

百聞は一見にしかず。興陽商事ではモデルハウスや完成見学会を積極的に開催し、実際の住まいを体感できる機会を提供しています。図面やカタログだけでは伝わりにくい「広さ」「光の入り方」「生活動線」などを実際に確認できるため、多くのお客様が安心して家づくりを進められます。

モデルハウスでは、最新の設備や省エネ仕様を体感でき、スタッフからの丁寧な説明も受けられるため、具体的な暮らしのイメージが膨らみます。

また、見学会では実際に建てたお客様の住まいを見学できるため「リアルな暮らし」を感じられる点が好評です。このような体感型のサービスが、興陽商事への信頼感をさらに高めています。

これからの愛媛の暮らしを創る「KOYO ARCHITECTS」

未来志向のゼロエネルギー住宅への取り組み

地球環境への配慮と家計負担の軽減を両立するため、KOYO ARCHITECTSではゼロエネルギー住宅（ZEH）の普及に取り組んでいます。高性能な断熱材と最新の設備を組み合わせ、太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用することで、年間のエネルギー消費量をゼロに近づける住宅を実現。

これにより光熱費を抑え、環境にも優しい暮らしが可能になります。国の補助金制度を活用した提案も行っており、将来を見据えた家づくりを支援。環境と経済の両面からお客様の生活を守る取り組みは、愛媛においても強い関心を集めています。

地域とともに歩む企業としての社会的責任

興陽商事は単なる住宅会社ではなく、地域社会と共に発展することを使命としています。地元の職人や協力業者との連携を重視し、地域経済の活性化にも貢献。

また、防災活動や地域イベントへの協賛などを通じて、暮らしやすい地域づくりにも積極的に参加しています。住宅提供だけでなく「地域の未来を共に支える企業」であることを大切にしているのです。

この姿勢はお客様からの信頼につながり、長年にわたる実績と評価を築いています。KOYO ARCHITECTSはこれからも、愛媛で暮らす人々に寄り添いながら、持続可能で安心できる住まいと地域社会の発展を実現していきます。