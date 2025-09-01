札幌国際大学、株式会社みんがくと包括連携協定を締結

札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部（所在地：北海道札幌市、学長：蔵満保幸）は、株式会社みんがく（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤雄太、以下「みんがく」）と、2025年8月1日付で包括連携協定を締結しました。

本協定は、生成AIを教育的に活用することで大学教育の質的向上を図り、次世代の教育モデルを共に創出することを目的としています。すでに2025年6月より試行的な取り組みを開始しており、本協定締結を契機にさらに実践を広げてまいります。

■連携の背景と目的

ChatGPTやGPT-4に代表される生成AI技術は急速に進化しており、教育現場での活用も注目を集めています。本学はみんがくと連携し、以下の4つの重点分野を中心に取り組みを進めていきます。

・個別最適化された学習支援環境の提供

みんがくが開発する「スクールAI」を活用し、札幌国際大学におけるオンデマンド授業や大人数授業でも、AIによる対話的かつ個別化された学習支援環境を提供します。

・AI時代に求められる倫理教育の共創

学生がAIを適切かつ誠実に活用できるよう、AIリテラシーと学術的倫理の両面を指導する教育プログラムを大学とともに開発。AI利用ログの記録や不適切使用の検知システムも導入予定です。

・教員の業務効率化とAI活用スキル向上

レポート評価支援機能などの導入により、教員の業務負担を軽減。併せて、AIの授業活用に向けた研修コンテンツも提供し、教員のスキルアップを支援します。

・教育効果の検証と全国への発信

半年間の実証研究を通じて得られた学習データや実践成果を分析・可視化し、教育DXにおけるAI活用の有効性と課題を明らかにします。成果は学会や論文を通じて広く共有する予定です。

■朝倉一民教授コメント

本学 教務部全学共通教育（基盤教育部） 朝倉一民教授は次のように述べています。

驚異的な進化を遂げる生成AIは、学生たちの思考のあり方を大きく変えつつあります。自らの考えをうまく見出せない学生や、文章作成を苦手とする学生にとって、生成AIは欠かせない存在となっています。一方で、生成AIの返答を「正答」として受け止めてしまう学生も少なくなく、レポート作成などの機会が多い大学生にとっては、生成AIを適切に活用するリテラシーが急務の課題であると言えます。

そこで本提携では、生成AIを活用した個別最適な学びの推進を具体的に指導し、学生が自らの考えをどのように広げ、深めていけるのかを検証します。その際には「スクールAI」を活用し、学生の学習ログなどを分析します。また、大学教育においては、評価や教材作成の場面にも生成AIを取り入れ、教員が生成AIという新たな視点を用いて授業改善を進めていく観点からも検討を行います。

■スクールAIとは

生成AIを活用したプラットフォーム「スクールAI」。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。文科省ガイドラインに準拠し、Microsoft Azure環境を基盤とすることでプライバシーも安心。英作文や英会話、小論文対策など多彩な学習アプリを先生自身が手軽に作成できる仕組みを備え、子どもたちの可能性を引き出す学びを全国の学校で広げています。

URL：https://school-ai.mingaku.net/

【株式会社みんがく 会社概要】

株式会社みんがくは、「次世代の教育のスタンダードを創る」をビジョンに掲げ、教育現場の課題にテクノロジーの力で応えることを使命とするEdTechカンパニーです。全国の教育者が協力して運営していた合同オンライン自習室サービスを母体に2021年に法人化しました。以来、教育サービスの開発、教育機関向けのコンサルティング・研修、教育メディアの運営など「教育×テクノロジー」を軸に幅広く事業を展開しています。

URL：https://mingaku.net/

【札幌国際大学 概要】

札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部は、1969年の開学以来、「真理を探ね、自由を愛し、自らを省みる自立した人間を育成する」など建学の礎を教育理念に掲げ、学生一人ひとりの成長を支えてきました。人文学部・観光学部・スポーツ人間学部・短期大学部を有し、国際性や多様性を尊重しながら地域と世界をつなぐ教育を展開しています。「学生第一」「国際化」「伸びしろ日本一」を柱に、アクティブラーニングやフィールドワーク、留学など多彩な学びを通じて、新しい自分を発見し社会に貢献できる人材を育成しています。

URL：https://www.siu.ac.jp