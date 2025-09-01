2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 分譲マンション管理会社ランキング調査開始以来初となる3エリアで総合評価第１位を獲得

野村不動産ホールディングス株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/793_1_b8065f368038779f8dd5b005dd6c43ca.jpg?v=202509010328 ]

野村不動産パートナーズ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：問田和宏、以下「当社」）は、オリコン株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：小池 恒）が2025年9月１日に発表した「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査」における「分譲マンション管理会社 首都圏、東海、近畿」のランキングにおいて、総合評価が第1位に選ばれましたので、お知らせいたします。

「分譲マンション管理会社 首都圏」は4年ぶり6度目（前回2位）、「分譲マンション管理会社 東海」は６年連続、「分譲マンション管理会社 近畿」は３年連続での総合評価第1位獲得となり、昨年度の東海・近畿2冠に続き、当社として初めて３冠※を獲得しました。なお、オリコン顧客満足度(R)調査の分譲マンション管理会社ランキングとしても、今回が調査開始以来初の3冠となります。

オリコン顧客満足度(R)調査 公式HP : https://life.oricon.co.jp/rank-mansion-maintenance/

※「分譲マンション管理会社 首都圏」「分譲マンション管理会社 東海」「分譲マンション管理会社 近畿」の3 ランキングにおける総合評価第1 位同時

獲得を指します。

当ランキングは、分譲マンションの管理を行う企業（調査対象企業:首都圏/東海/近畿 82 社）について、現在居住しているマンションで、過去7 年以内に管理組合の理事会の理事を担当したことのある方を対象に調査した結果に基づくものです。5 つの評価項目（管理員、日常業務対応、管理会社担当者、事務管理業務、コストパフォーマンス）から成っており、当社はこれらにおいて高い評価を獲得し、総合評価が第1 位となりました。

「首都圏」においては、5 つの評価項目のうち３項目（日常業務対応、事務管理業務、コストパフォーマンス）で、「東海」および「近畿」はいずれも５つの評価項目すべてにおいて第１位を獲得しております。（「分譲マンション管理会社 東海」については４年連続５つの評価項目すべてで第1 位）

【2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 分譲マンション管理会社 首都圏/東海/近畿ランキング 調査概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/793_2_aa03858bc1634d46280de0384fcf1fd7.jpg?v=202509010328 ]

当社では、日頃より「ホスピタリティをもって迅速にお応えすること」を行動規範として掲げ、最近ではDX・CX を推進する専門部署を新設し、更なるお客様満足度向上のために挑み続けております。こうした取り組みが、管理マンションにお住まいの皆様から高くご評価いただける結果に繋がっていると考えております。日頃のご愛顧に感謝申し上げると共に、これからも「安全・安心」と「快適」を提供する、お客様にとって最良のパートナーであり続けることを目指して暮らしを支える管理業務に取り組んでまいります。

【ご参考】

野村不動産グループ2030 年ビジョン「まだ見ぬ、Life ＆ Time Developer へ」の実現を目指し、グループ全体で、人びとの「幸せ」と社会の「豊かさ」の最大化を追求するため、2025 年4 月に新たな経営計画を公表しました。

＜経営計画における３カ年計画の事業方針＞

※3 カ年計画は⾧期経営方針を基に、今後3 カ年で注力する事業方針を示したものになります。

※経営計画の詳細は【野村不動産グループ 経営計画】(https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/pdf/plan2025_presen.pdf)をご確認ください。