【きゃべとん】期間限定でお得なクーポンが毎日使える！2025年９月１日(月)から配信開始
株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『熟成醤油ラーメン きゃべとん』(以下、きゃべとん)は、2025年９月1日(月)から毎日使えるお得なクーポン「きゃべパス」を公式アプリにて配信！使用したクーポンは翌日に復活し、期間中何度でもご利用できます。お得にお食事いただけるこのご機会に、『きゃべとん』へぜひ来店くださいませ。
■期間とクーポン内容
9月１日(月)～９月10日(水)：ソフトクリーム無料
９月11日(木)～９月20日(土)：期間限定ラーメン 50円引
９月21日(日)～９月30日(火)：セットメニュー各種 50円引
■実施店舗
『熟成醤油ラーメン きゃべとん』各店舗
※一部の店舗では実施していない場合がございます。詳しくは店舗へお問い合わせください
※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合ございます
『熟成醤油ラーメン きゃべとん』ついて
小型店舗の特性を生かした、本格派の地域密着型ラーメン店です。看板商品は、熱々パリパリ食感のきゃべつ、大判チャーシュー、半乳化させた熟成醤油スープが自慢の「熟成醤油 きゃべとん」。香り高い熟成醤油スープは、特製細打ち麺と熱々パリパリきゃべつとの相性抜群です。使用食材に細部までこだわり抜いた自慢の一杯は、ラーメン好きの方を唸らせます。
サイドメニューは「きゃべとん餃子」「焼豚チャーハン」「からあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気です。全店舗に駐車場を完備し、店内にはベンチシート席やお座敷もあるため、お子さま連れのお客さまも安心してご利用いただけます。
看板商品「熟成醤油 きゃべとん」のこだわり
【スープ】 豚と鶏と宗田節で仕上げ、うま味・香り・コクを調和！
【熟成醤油がえし】２種類の醤油を合わせて20日間熟成させることで“まろやか”に！
【麺】 産地・品質を厳選した小麦粉を使用した“特製細打ちストレート麺”！
【きゃべつ】 200℃の油で素揚げ！うま味と甘みが凝縮され食感もパリパリ！
【きゃべだれ】 きゃべつのうま味を引き出す専用のたれ！
【チャーシュー】 赤身と脂のバランスにこだわったとろっと柔らかな巻バラチャーシュー！
【青葱】 季節ごとに産地の違う契約農家で生産されたこだわりの葱！
【焼海苔】 香りとうま味をしっかり感じる、厚めの海苔！
【どんぶり】 熱々のスープを維持する保温性の高いどんぶり！
■きゃべとんWEBページ：https://www.cabbaton.jp/
■きゃべとん公式X(旧twitter)：https://twitter.com/kyabeton_ramen
■きゃべとん公式Instagram：https://www.instagram.com/kyabeton_ramen/
■きゃべとん公式Facebook：https://www.facebook.com/cabbaton
限定クーポンも届く！「きゃべとん公式アプリ」ダウンロード
ダウンロード：
＜App Store＞
https://apps.apple.com/us/app/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%81%B9%E3%81%A8%E3%82%93/id6473885987
＜Google Play＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cabbaton.members
物語コーポレーションについて
代表者：代表取締役社長 加藤 央之
創業：1949年12月
設立：1969年９月
所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11
資本金：59億円(2024年12月31日現在)
売上高：1,071億円(2024年６月期)
※グループ店舗売上高 約1,550億円(2024年６月期)
事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開
ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他
出店状況：国内751店舗(うち直営499店舗、FC252店舗)、海外51店舗(2025年６月30日現在)
企業サイト:https://www.monogatari.co.jp/