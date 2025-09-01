「肉まん」「ピザまん」「あんまん」が120円（税込129.60円）「豚まん」もお得に！お買い得セール開催！9月1日（月）から6日間の期間限定

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は9月1日（月）から9月6日（土）までの6日間限定で、さらにふわふわもっちりした食感にリニューアルした「中華まん」の割引セールを開催します。

「ふんわり×ごろっと 肉まん」、「もちふわ×とろ～り ピザまん」、「ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん」、「もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん」(※1)は全品各120円（税込129.60円）、「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」は180円（税込194.40円）、「もっちり×ジューシー 特製豚まん」(※2)は150円（税込162.00円）で販売します。

最大52円引き（税込56.16円）になるお買い得なセールです。残暑は続いていますが、9月の秋の訪れをまずは「食」からほっこりとお楽しみください！

※1 「もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん」は近畿エリアのみの販売となります。

※2 「もっちり×ジューシー 特製豚まん」は近畿エリアのみの販売となります。

詳細はHPをご確認ください：https://www.sej.co.jp/cmp/chukaman2509/

「中華まん」シリーズのお買い得セール概要

実施期間：2025年9月1日（月）～9月6日（土）

セール実施の背景：

セブン‐イレブンの中華まんシリーズは、8月26日（火）より順次リニューアルし、 そのこだわりの品質をお得にお楽しみいただこうと、期間限定セールを企画しました。

商品ラインアップ

■ふんわり×ごろっと 肉まん

セール価格：120円（税込129.60円）

※通常価格：156円（税込168.48円）

36円お得！

販売エリア：全国

小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることでよりふんわりとした生地に仕上がっています。また、熟成させた旨みの強い豚肉と玉ねぎ・筍のゴロゴロとした具材感をより楽しめるようになりました。

■もちふわ×とろ～り ピザまん

特別価格：120円（税込129.60円）

※通常価格：158円（税込170.64円）

38円お得！

販売エリア：全国

トマトソースの甘味と雑味を抑え、チーズの味をひきたたせた、もちもち、ふわふわ食感のピザまんです。ゴーダチーズを増量し、チーズの旨みと風味がアップしています。

■ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん

特別価格：120円（税込129.60円）

※通常価格：149円（税込160.92円）

29円お得！

販売エリア：近畿エリアを除く全国

挽きたて、炒りたての香り豊かなすりごまを使用した、ごま風味豊かでとろっとなめらか食感のあんを、ふわふわな生地で包んだ濃厚なごまあんまんです。

■もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん

特別価格：120円（税込129.60円）

※通常価格：130円（税込140.40円）

10円お得！

販売エリア：近畿

甘さ控えめで、小豆の風味を引き立てたつぶあんを使用。口どけの良さともっちり・ふんわりとした食感が特長の生地で包んだあんまんです。

■もちもち×ずっしり 大入り豚まん

特別価格：180円（税込194.40円）

※通常価格：232円（税込250.56円）

52円お得！

販売エリア：近畿エリアを除く全国

熟成期間させた豚肉を大きくカットし使用した旨みたっぷりの中具を、米粉を配合したもちもち生地で包んだボリュームのある豚まんです。

■もっちり×ジューシー 特製豚まん

特別価格：150円（税込162円）

※通常価格：195円（税込210.60円）

45円お得！

販売エリア：近畿

中具における肉の比率を見直しジューシー感と豚肉の旨みがより向上した中具を、もっちり食感と自然な甘みが感じられる生地で包んだ豚まんです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。