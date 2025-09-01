大阪城を望む“栗とぶどう”の絶景アフタヌーンティーは9/1(月)から！

株式会社ニュー・オータニ

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/4seasons/afternoontea-chestnutgrape/

ホテルニューオータニ大阪では、最上階のスカイラウンジ「フォーシーズンズ」にて、旬を迎えた栗とぶどうを使用したスイーツや、「パティスリーSATSUKI」の“スーパーシリーズ”を一度に愉しめる『新アフタヌーンティーセット ～栗とぶどう～』 を、2025年9月1日（月）～11月30日（日）までの期間限定で販売します。

実りの秋を堪能する“栗とぶどう”スイーツ。“スーパーシリーズ”の食べ比べも

上段

全3段からなるアフタヌーンティーの上段には、季節限定の栗とぶどうを使用したスイーツ がラインアップ。なかでも一番の注目は、“和栗本来の味わいをお愉しみいただきたい”という総料理長 中島眞介の強い想いから誕生した 「スーパーモンブラン」。厳選した旬の和栗を使用し、中の素材もさらにパワーアップした絶品モンブランと、糖度14度以上の厳選した静岡県産マスクメロンを使用したホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーメロンショートケーキ」、2つの“スーパーシリーズ”の食べ比べが一度に叶うのは、『新アフタヌーンティーセット～栗とぶどう～』だけです。そのほか、岩手県産の岩泉（いわいずみ）ヨーグルトを使用したゼリーに、シャインマスカット・ピオーネの果肉とグレープゼリーをトッピングした「岩泉ヨーグルトゼリー」や、「グレープショートケーキ」、「レーズンサンド」が並びます。

中段

中段には、サクサクのタルト生地に濃厚でコクのある黒蜜あんこと上品な甘さのようかんジュレを忍ばせ、あっさりとした甘さの栗をのせて仕上げた「マロンタルト」や、ようかんジュレと黄栗の甘露煮をトッピングした「マロンプリン」など、秋の味覚を味わえるスイーツをご用意しました。

下段

下段には、季節のフレッシュフルーツを4種類詰め込んだ「季節の特製フルーツサンドウィッチ」をはじめ、バラエティ豊かな計5種のサンドウィッチをお愉しみいただけます。さらに丁寧に焼き上げられた、紅茶との相性抜群で栗の甘みが口いっぱいに広がる「マロンスコーン」とボリューム満点の一皿です。

秋の大阪城公園と大阪城天守閣の絶景を一望！最上階で叶える優雅な“ヌン活”時間

スカイラウンジ フォーシーズンズが位置するのは、ホテル最上階の18階。目の前には大阪城、大阪城公園の豊かな自然、奥には大阪都心部のビル群が広がります。都会の喧騒を忘れさせる優雅な空間が、くつろぎの“ヌン活”時間をより華やかに演出します。

販売概要

【期間】2025年9月1日（月）～11月30日（日）

【時間】14:00～16:00

【料金】\8,200

※サービス料別

※1名さま分の紅茶付（ポットにてご用意）

※ウェブサイトから2日前までの予約制

【場所】ホテルニューオータニ大阪 大阪市中央区城見1-4-1

スカイラウンジ「フォーシーズンズ」（18階）

【メニュー】

＜上段＞

スーパーメロンショートケーキ、スーパーモンブラン、グレープショートケーキ、岩泉ヨーグルトゼリー、レーズンサンド

＜中段＞

マロンタルト、マロンプリン、マロンマカロン、新蜂蜜カステラ、オランジェット

＜下段＞

季節の特製フルーツサンドウィッチ、バラエティーサンドウィッチ4種、マロンスコーン

〈紅茶（1ポット）〉

茶葉は、下記より1種類お選びいただけます。

アップルガーデン／ルイボス フルーツ＆ハーブ／カモミールブレンド／ルビーローズ／イングリッシュアフタヌーンティー／ベリールージュ／マンダリンアールグレイ

【ご予約・お問合せ】Tel：06-6949-3294（スカイラウンジ「フォーシーズンズ」直通）