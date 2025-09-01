【 埼玉県 × eiicon 】渋沢ＭＩＸ オープンイノベーションプログラム『Canvas』。ホスト企業15社が決定し、全国/埼玉県内中堅・中小企業を対象に事業アイデア提案募集を開始！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、埼玉県内企業と全国企業による新たな共創を目指したオープンイノベーションプログラム『Canvas（キャンバス 以下 本プログラム）』において、本プログラムに参画する全国および埼玉県内の企業15社がホスト企業として決定し、各社が提示するテーマで共創に取り組む全国/県内中小企業からの事業アイデア提案の募集を開始したことをお知らせします。

https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/Incubation

eiiconは、埼玉県より、今年度「オープンイノベーション創出・促進事業業務（以下「本業務」）」を初受託。本事業の核となる本プログラムを含め、企画・設計・運用からPR戦略まで運営全般を強力にサポートし、埼玉県のエコシステム構築を推進してまいります。

埼玉県 × eiicon 渋沢ＭＩＸ オープンイノベーションプログラム『Canvas』

■埼玉県 × eiicon 渋沢ＭＩＸ オープンイノベーションプログラム『Canvas』

□パートナー企業募集概要

本プログラムは、全国の大企業4社による「大企業テーマ提示型」と、埼玉県内の中堅・中小企業11社による「中小企業プロジェクト提案型」２つのコースで、埼玉県内企業と全国の企業による共創プロジェクトを組成し、事業化に向けた支援を行います。今回募集を行うのは、ホスト企業の提示する共創テーマに対し、自社の強みを活かして事業アイデアを提案する「パートナー企業」です。

□採択プロジェクトへの支援内容

開発・実証等に係る費用（１プロジェクト当たり５００万円）を支援するとともに、コンサルタントが伴走し、開発や実証実験の実施、広報活動などを支援します。

なお、支援金の支給先は、大企業テーマ提示型の場合はパートナー企業、中小企業プロジェクト提案型の場合はホスト企業となります。

１.「大企業テーマ提示型」

ホスト企業4社及び共創テーマ（企業名５０音順）

埼玉県内の中堅・中小企業（スタートアップ含む）を対象に、事業アイデア提案を募集します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37194/table/780_1_fa193004fbc58cbf1c46826afebab464.jpg?v=202509010328 ]

２.「中小企業プロジェクト提案型」

ホスト企業11社及び共創テーマ（企業名５０音順）

全国の企業を対象に、事業アイデア提案を募集します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37194/table/780_2_59efe5edd8191a7f2bcd1215ba72d186.jpg?v=202509010328 ]

以上

□参加企業の対象・条件

対象：

１.大企業テーマ提示型

埼玉県内の中堅・中小企業、スタートアップ*

*対象企業の法人格は株式会社、有限会社のみとなります。

*業種業態にかかわらず、直近の年間売上高がおおよそ300億円未満の企業が対象です。

２.中小企業プロジェクト提案型

全国（海外企業含む）の大企業、中堅・中小企業、スタートアップ*

*企業規模、法人格の種類は問いません

条件：

応募締切日時点において以下の要件を全て満たしていること。

・採択時における企業名の公表に同意していること。

・埼玉県の指名停止期間中の者でないこと。

・地方自治体施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

・反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がないこと。

・自社のプロダクト（製品、サービス等）や技術を有すること。

・個人情報の取扱い等について定めた参加規約に同意すること。

※採択された場合、渋沢ＭＩＸの会員に登録いただきます。

□応募方法

以下のホームページから各社の詳細をご確認いただき、ご応募ください。

https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/Incubation

※ご応募の前に、参加企業の対象・条件を必ずご確認ください。

□プログラム説明会を9月10日（水）に開催します！（オンライン）

本説明会では、プログラムの概要に加え、15社の共創テーマの紹介やエントリー方法のご案内をします。少しでも本プログラム参加にご関心のある方は、ぜひお気軽にご参加ください！（参加費無料）

埼玉県 × eiicon

渋沢ＭＩＸ オープンイノベーションプログラム『Canvas』プログラム説明会

●日時：2025年9月10日（水）16:00～17:00

●オンライン開催（申込受付後、参加URL等別途ご案内をお送りさせていただきます。）

●プログラム： ※ 当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。

16：00～ オープニング／埼玉県から渋沢ＭＩＸの紹介

16：15～ 渋沢ＭＩＸオープンイノベーションプログラム「Canvas」説明

（概要やエントリー方法、スケジュールなど）

16：30～ ホスト企業15社の共創テーマ紹介

16：55～ クロージング

～17:00 終了

●主催・運営：埼玉県、株式会社eiicon

●参加費：無料

●詳細・プログラム説明会参加申込： https://shibusawamix-canvas.peatix.com/(https://shibusawamix-canvas.peatix.com/)

※参加申込締切：2025年9月10日（水）15:00

□今後のスケジュール（予定）

2025年

9月1日 パートナー企業の募集開始 ※本プレスリリース

9月10日 パートナー企業向けプログラム説明会（オンライン）

10月10日 パートナー企業募集締切

10月末 パートナー企業・共創プロジェクト決定

11月7日 ホスト・パートナー企業合同キックオフ（＠渋沢ＭＩＸ）

～以降、伴走支援～

2026年3月 成果発表会

■埼玉県 × eiicon 渋沢ＭＩＸ オープンイノベーションプログラム『Canvas』

https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/

■埼玉県 × eiicon「オープンイノベーション創出・促進事業事業」

埼玉県は、「オープンイノベーションの創出・促進」「スタートアップの創出・成長支援」「イノベーションを担う人材の育成」の３つのコンセプトを掲げたイノベーション創出拠点『渋沢ＭＩＸ』を、本年7月25日、さいたま新都心駅前に開設しました。『渋沢ＭＩＸ』は、様々な企業や人の出会い・交流を促し、化学反応を起こしてイノベーションを創出することで、県内経済の活性化を図ります。

埼玉県 × eiicon「オープンイノベーション創出・促進事業」は、埼玉県内の企業と全国の企業による新たな共創を推進し、埼玉県におけるイノベーション創出のためのエコシステム構築を目指します。

■『渋沢ＭＩＸ』

約500もの企業の創立に携わった埼玉県出身の偉人である渋沢栄一翁が、適切な人や企業をマッチングすることで企業を成長に導いたことに倣い、人々が出会い、つながり、共創することで新たなイノベーションが創出される場を目指し、様々な取組を展開しています。

□本業務に関するお問い合わせ

渋沢ＭＩＸオープンイノベーションプログラムCanvas運営事務局（運営：株式会社eiicon）

Mail： saitama-oi（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/(https://corp.eiicon.net/)

会社名：株式会社eiicon

本社所在地：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 STATION Ai内

静岡拠点： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F WeWork オーシャンゲートみなとみらい内

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。