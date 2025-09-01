【新発売】こんにゃくセラミド1.8mg「クラッシュタイプの蒟蒻畑アセロラ味」9月1日（月）期間限定 全国発売！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、「クラッシュタイプの蒟蒻畑アセロラ味」を9月1日（月）に全国で発売いたします。




- 商品特長



クラッシュした蒟蒻畑とジューシーなジュレが特長のパウチタイプのフルーツこんにゃくです。アセロラの華やかな香りとすっきりとした酸味で、リフレッシュできる味わいに仕上げました。蒟蒻セラミドを1.8mg配合しました。





- 発売日

2025年9月1日（月）



- 賞味期限

180日



- 販売エリア

全国



- マンナンライフ公式ショップ

　https://www.rakuten.co.jp/mannanlife/



- クラッシュタイプの蒟蒻畑ブランドページ
https://www.mannanlife.co.jp/brand/crushtype/