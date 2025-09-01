【機能性表示食品】ストレスや疲労感を緩和！9月1日（月）「クラッシュタイプの蒟蒻畑プラス」からシャインマスカット味が新発売！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、新商品「クラッシュタイプの蒟蒻畑プラスシャインマスカット味」を9月1日（月）に全国発売いたします。

●商品特長

クラッシュした蒟蒻畑とジューシーなジュレが特長のパウチタイプのフルーツこんにゃくです。

機能性関与成分GABAの働きで仕事や勉強などによる一時的な心理的ストレスや疲労感を緩和します。

【シャインマスカット味】

山梨県産シャインマスカット果汁使用。シャインマスカットの芳醇な果汁感を感じられる、華やかで上品な味わいです。

機能性表示に関して

・届出番号：J538

・届出表示：本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強などによる一時的な心理的ストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

●発売日

2025年9月1日（月）

●販売エリア

全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア

●マンナンライフ公式ショップ楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/

●クラッシュタイプの蒟蒻畑ブランドページ

https://www.mannanlife.co.jp/brand/crushtype/