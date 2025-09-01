Omya、K 2025で持続可能なイノベーションを発表：高性能ポリマー素材、脱炭素化、軽量化に焦点を当てた取り組み





オフトリンゲン（スイス）, 2025年9月1日/PRNewswire/ -- Omyaは、必須鉱物の世界的生産者であり、特殊材料の販売代理店として、デュッセルドルフで開催される世界最大規模のプラスチック・ゴム産業見本市「K 2025」において、最新の革新技術を発表します。同社は、高性能ポリマー、循環性、脱炭素化、軽量化に強く焦点を当てています。Omyaは、循環型経済への移行を加速させるための持続可能なソリューションのポートフォリオを披露します。ホール6のブースD75にてOmyaをご訪問ください。



注目すべきポイントは、Omya高性能ポリマーディストリビューション（Performance Polymers Distribution）（OPPD）の発表です。今年初めに設立されたOPPDは、Omyaのグローバルなポリマー流通ネットワークとDistrupolを統合し、幅広い高性能ポリマーを提供することで、変化の激しい世界市場に対応する同社の能力を強化します。

鉱物の専門知識による脱炭素化の促進

Omyaの高度な炭酸カルシウムソリューションは、プラスチック製品のカーボンフットプリントを削減し、性能を向上させます。同社は、Bureau Veritasによる認証を受け、グリーン電力を使用して生産された、一般用途向けのOmyaloop FCや、エンジニアリング材料およびバイオポリマー向けのOmya Smartfill 55-AVなど、プレコンシューマリサイクルグレードを提供しています。これらのグレードは、最大で3分の2の排出削減を実現し、EUの持続可能性指令への適合を支援します。

「当社の鉱物ソリューションは、性能を向上させながら環境負荷を低減します。」と、ポリマー部門副社長のMarco Viel氏は述べています。

性能と効率のための軽量化

Omyaの中空ガラスマイクロスフェア「Omyasphere 900」シリーズは、強度を維持しながら製品重量を大幅に削減するよう設計されています。これらの軽量フィラーは、自動車、航空宇宙、電子機器に最適で、流動性の向上、高いフィラー充填率、優れた熱特性および誘電特性を提供します。また、寸法安定性を維持し、高度なポリマーや建築用途にも適しています。

衛生市場における性能と持続可能性の両立

新たなOmyafilmの開発により、プロセスの安定性や製品品質を損なうことなく、より薄いフィルムの製造が可能になります。一方、Omyafiberは不織布、繊維、カーペット業界向けに商業化されており、材料コスト削減や環境負荷低減といった一般的な利点に加え、技術的なメリットも提供します。

ポリマー課題に対するワンストップソリューション

Omyaは鉱物にとどまらず、主要メーカーとのパートナーシップを通じて、バイオ由来添加剤やCO₂削減ソリューションを含む幅広い特殊材料を提供しています。この統合的アプローチにより、Omyaは進化し続けるプラスチック業界のニーズに対応する、カスタマイズされた高性能ソリューションを提供することが可能になります。グローバルな展開力と高度な技術的専門知識を有するOmyaは、イノベーション、効率性、持続可能性における信頼できるパートナーです。

Omyaは来場者に対し、チームとの交流やライブデモの体験、そしてOmyaがどのようにプラスチックの未来を形作っているかを知る機会を提供します。

続きを読む：見本市K 2025におけるOmya | Omya

Omyaについて

Omyaは、必須鉱物の世界的な大手生産者であり、特殊材料の世界的な販売代理店です。1884年にスイスで設立され、非公開企業として運営されている同社は、50か国160の工場で9,000名を雇用しています。Omyaは、責任を持って調達した原材料から付加価値のある製品とサービスを提供し、現在および将来の世代のニーズに応えています。

お客様は、卓越したカスタマーサービス、規制に関する助言、品質管理を背景に、持続可能で高品質な製品の幅広いラインアップを同社に信頼しています。

