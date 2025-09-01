メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場：世界調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年9月に「メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場調査レポート」を発表したと明らかにした。このレポートは、形態別（純MDI、ポリメリックMDI、改質MDI）、用途別（硬質フォーム、軟質フォーム、その他）、エンドユース産業別（建築・建設、自動車、電気・電子、家具・インテリア、包装、履物）に基づく市場セグメンテーションを含み、「世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」を提示しているものである。本レポートは、メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威など複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場概要
メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）は、有機化合物であり、ポリウレタンフォーム、エラストマー、接着剤、シーラント、コーティングの製造に広く使用されている。主にアニリン、ホルムアルデヒド、ホスゲンから製造される。MDIには、モノマー型、ポリマー型、改質型など複数の形態が存在し、それぞれが異なる産業用途に供されている。特にポリマー型MDIは、建設、冷蔵、自動車産業における断熱用硬質ポリウレタンフォームの製造で最も一般的に使用されている。その多用途性、耐久性、断熱性により、現代製造業において不可欠な材料となっている。しかし、MDIは健康や環境への潜在的な危険性があるため、慎重な取り扱いを要する。
Surveyreportsの専門家によるMDI市場調査の分析によれば、2025年におけるMDI市場規模は322億米ドルに達している。また、2035年末には市場収益が524億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）約5.1%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038104
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328578&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なMDI市場分析によれば、メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）の市場規模拡大は、建設業界における需要増、自動車産業の拡大、家具・寝具産業からの需要増、ポリウレタン製品需要の上昇、インフラおよび産業用途の拡大によって推進される見込みである。MDI市場における主要企業には、ヘキシオン、ハンツマン・インターナショナルLLC、BASF SE、Redox Pty Ltd、万華化学集団、TCI Chemicals Pvt Ltd、メルクKGaA、KUMHO MITSUI CHEMICAL CORP、DHAL OP CHEMICAL、ダウ（Isonate）が含まれる。
さらに本調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域と各国を対象とした詳細な分析を収録している。また、日本の顧客のニーズに合わせた特別な詳細分析も含まれている。
目次
● メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界のメチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）需要および機会分析（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を、国別（日本を含む）で行うものである。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：形態別（By Form）、用途別（By Application）、地域別（By Region）である。
