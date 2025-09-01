第14回くるまマイスター検定の開催が決定！無料で何度でも「くるま知識」の腕試しが可能に
一般社団法人日本マイスター検定協会（所在地：東京都港区/代表理事：有村 祐二）は、2025年9月1日に、「第14回くるまマイスター検定」の開催を発表しました。
本検定は日本唯一の総合自動車知識検定として2014年からスタートし、子どもから大人まで過去10万人以上が挑戦してきました。自動車メーカー、車種の最新情報を中心とした問題が充実し、また直近5年で話題になった内容も出題されるのが特徴で、”明日から使える「くるまの知識」”を目指し、子供から大人まで幅広い年代の方々に車へ触れる機会を増やしたり、交通安全の知識を啓蒙できるよう取り組んでいます。
■第14回くるまマイスター検定の特徴
より多くの人に自動車の知識に触れてもらい、そして理解を深めてもらうために、全級を無料開放することに致しました。開催期間中であれば、いつでも、何度でも受検が可能です。
■受検方法
カーデイズに会員登録いただき、一覧より試験を選んでください。
https://www.meister-kentei.jp/car/exam/examguide/
会員登録方法はこちら
https://www.meister-kentei.jp/car/exam/guide/
受検勉強はこちら
https://car-days.fun/blog/guidebook2023
■受検申込
試験は事前申込不要で、いつでもWebから受検出来ます。
受検期間
2025年11月1日～
合格した方でも再受検ができ、より高得点を狙うことも可能です。
※最高点を採用しますので、
合格後の再受検で不合格になっても合格が無効にはなりません
1級の受検は2級合格者以外でも受けられるようになりましたので、是非チャレンジしていただければと思います。
■受検の注意事項
問題は受検ごとにランダムに出題されます。
試験を中断した場合は最初からやり直しとなり、試験問題は再作成されます。
各試験には制限時間があります。
制限時間を過ぎると試験は終了となります。
スリープモード等でも時間はカウントされます。
その他よくある質問は以下にまとめてあります。
https://www.meister-kentei.jp/car/faq/
配信元企業：一般社団法人日本マイスター検定協会
