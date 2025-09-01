ロボット掃除機市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカー別シェア、成長、動向、展望（2025-2035年）
Survey Reports LLCは、2025年9月に「ロボット掃除機市場の調査報告書」を発表したと公表した。この報告書は、タイプ別（床用掃除機、窓用掃除機、プール用掃除機）、用途別（家庭用、商業用）による市場区分を示し、世界市場分析、動向、機会および2025年から2035年までの予測を含んでいる。この報告書は、ロボット掃除機市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
ロボット掃除機市場概要
ロボット掃除機は、人間の介入を最小限に抑えて床を清掃するために設計された自律型機器である。センサー、カメラ、マッピング技術を搭載し、障害物を回避しながら移動し、汚れを検知し、階段や壊れやすい物体を避けることができる。多くのモデルは、プログラム可能なスケジュール、自動ドッキング、スマートホーム連携機能を備えており、モバイルアプリや音声アシスタントを通じて操作が可能である。カーペット、フローリング、タイルなど多様な床材に対応し、一貫した清掃を提供しながら時間と労力を節約できる。都市化の進展、多忙なライフスタイル、スマートホーム機器の普及に伴い、ロボット掃除機は効率的で便利かつ自動化された家庭清掃の解決策として人気を高めている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ロボット掃除機市場規模は2025年に97億米ドルを創出した。また、2035年末までに375億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年の間、市場は約
17.1% の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なロボット掃除機市場分析によれば、市場規模の拡大要因は、スマートホーム技術の採用拡大、都市部の狭小住宅や空間制約、電子商取引とデジタル小売の成長、スマートホームエコシステムとの統合、時間節約型ソリューションに対する消費者需要の増加に起因するものである。ロボット掃除機市場における主要な企業には以下が含まれる：Dyson Ltd., ECOVACS, iRobot Corporation, LG Electronics, Samsung Corporation, Proscenic, Matsutek Enterprises Co. Ltd., Neato Robotics, Koninklijke Philips N.V., Robert Bosch GmbH, Bissell Inc., Miele & Cie. KG.
また、ロボット掃除機市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに本調査報告書には、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● ロボット掃除機市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界ロボット掃除機市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
ロボット掃除機市場セグメンテーション
● タイプ別:
o 床用掃除機、窓用掃除機、プール用掃除機
