捜索・救難ヘリコプター市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカー別シェア、成長、動向、展望（2025-2035年）
Survey Reports LLCは、2025年9月に「捜索・救難ヘリコプター市場の調査報告書」を発表したと公表した。この報告書は、タイプ別（軽量、中型、大型）、最終用途別（商業・民間および軍事）、構成要素別（エンジン、救助装備）による市場区分を示し、世界市場分析、動向、機会および2025年から2035年までの予測を含んでいる。この報告書は、捜索・救難ヘリコプター市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威といった複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
捜索・救難ヘリコプター市場概要
捜索・救難（SAR）ヘリコプターは、遭難者救助、災害救援、医療搬送などの緊急対応任務を遂行するために設計された特殊航空機である。これらのヘリコプターは、高度なアビオニクス、強力なエンジン、ホイスト、担架、暗視装置を備えており、厳しい地形、沖合環境、悪天候下でも運用可能である。軍隊、沿岸警備、災害管理、人道的活動において重要な役割を果たしている。自然災害の増加、海洋活動の拡大、防衛の近代化に伴い、SARヘリコプターは人命救助と迅速な対応を確保するために不可欠な存在となっている。その多用途性、速度、僻地へのアクセス能力により、世界的に重要な資産となっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、捜索・救難ヘリコプター市場規模は2025年に27億米ドルを創出した。また、2035年末までに41億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年の間、市場は約
4.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な捜索・救難ヘリコプター市場分析によれば、市場規模の拡大要因は、自然災害や緊急事態の増加、防衛・軍事活動の増加、沖合油ガス探査の拡大、救急医療サービス（EMS）の需要増加、技術の進歩に起因するものである。捜索・救難ヘリコプター市場における主要な企業には以下が含まれる：Leonardo S.p.A. （Italy）, Airbus Helicopters （France）, Bell Textron Inc. （United States）, Russian Helicopters （Russia）, Kawasaki Heavy Industries （Japan）, NHIndustries （France/Italy/Germany）, Korea Aerospace Industries （South Korea）, Hindustan Aeronautics Limited （India）, AgustaWestland （United Kingdom/Italy）, MD Helicopters （United States）, Enstrom Helicopter Corporation （United States）, Robinson Helicopter Company （United States）, Boeing Rotorcraft Systems （United States）, Lockheed Martin Corporation （United States）, Turkish Aerospace Industries （Turkey）, AVIC Helicopter Company （China）
また、捜索・救難ヘリコプター市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに本調査報告書には、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 捜索・救難ヘリコプター市場の規模、成長分析、および各国における主要市場参加者の評価である。
● 2035年までの世界の捜索・救難ヘリコプター市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
