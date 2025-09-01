低温暖化係数（GWP）冷媒市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025-2035）
Survey Reports LLCは、2025年9月に「低温暖化係数（GWP）冷媒市場：種類別（フルオロカーボン類および炭化水素類）、用途別（商業用、家庭用および産業用冷凍）―グローバル市場分析、トレンド、機会および予測、2025-2035」を発表したと公表した。このレポートは低温暖化係数（GWP）冷媒市場の予測評価を提供するものである。報告書では、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスが強調されている。
低温暖化係数（GWP）冷媒市場概要
低GWP冷媒は、気候変動に大きく寄与する従来型のハイドロフルオロカーボン（HFC）に代わる環境に優しい選択肢である。これらの冷媒は、効率的な冷却を提供しつつ、温室効果ガス排出を削減し、モントリオール議定書キガリ改正などの国際規制に準拠するよう設計されている。代表的な低GWP冷媒には、炭化水素（プロパン、イソブタン）、天然冷媒（二酸化炭素、アンモニア）、ハイドロフルオロオレフィン（HFO）が含まれる。これらはエネルギー効率、安全性、費用対効果の点で同等またはそれ以上の性能を示し、環境への影響を最小限に抑えることができる。HVAC、冷凍、そして自動車産業における採用の拡大は、持続可能で気候変動に強い冷却ソリューションに向けた世界的な動きを反映している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、低GWP冷媒市場の規模は2025年に302億米ドルに達した。さらに2035年末には1,024億米ドルに達すると予測されている。低GWP冷媒市場は、2025年から2035年の予測期間においておよそ年平均成長率（CAGR）11.6%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な低温暖化係数（GWP）冷媒市場分析によれば、低GWP冷媒市場の規模は、厳格な環境規制、HVACおよび冷却需要の増加、コールドチェーン物流の拡大、持続可能な冷却ソリューションの需要増加によって拡大すると見込まれている。低GWP冷媒市場における主要な企業には、A-Gas International Ltd.、Arkema、Danfoss A/S、GTS SPA、Harp International Ltd.、Honeywell International Inc.、Linde plc、Messer Group、Tazzetti S.p.A、The Chemours Companyが含まれる。
本調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域および各国に関する詳細な分析も行っている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 低温暖化係数（GWP）冷媒市場の規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 2035年までの世界の低GWP冷媒市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（国別、日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：種類別、用途別、地域別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
低温暖化係数（GWP）冷媒市場セグメンテーション
● 種類別:
o フルオロカーボン類
o 炭化水素類
● 用途別:
o 商業用
o 家庭用
o 産業用冷凍
● 地域別:
o 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
