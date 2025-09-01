産業自動化・制御システム市場：グローバル調査報告書、需要、規模、開発、メーカー別シェア、成長、動向、展望（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年8月に「産業自動化・制御システム市場の調査報告書」を発表したと公表した。この報告書は、コンポーネント別（HMI、産業用ロボット、制御バルブ、センサー、その他）、制御システム別（DCS、PLC、SCADA、その他）に基づく市場セグメンテーションを扱い、グローバル市場分析、動向、機会、予測（2025～2035年）を提示するものである。本報告書は、産業自動化・制御システム市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題および脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを強調している。
産業自動化・制御システム市場概要
産業自動化・制御システム（IACS）は、産業プロセスの監視、制御、自動化を目的としたハードウェアおよびソフトウェアを統合したソリューションである。これには、分散制御システム（DCS）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、監視制御・データ収集システム（SCADA）、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）などが含まれる。IACSは、運用効率を向上させ、精度を高め、安全性を確保し、製造業、エネルギー、石油・ガス、製薬、公益事業などの産業において人間の介入を削減する。リアルタイムのデータ収集、プロセス監視、予知保全を可能にすることで、コスト削減、生産性の向上、持続可能性の支援を実現する。IoT、AI、クラウドコンピューティングの進展により、IACSはスマート化・自律化へと進化しつつある。
Surveyreportsの専門家による市場調査の分析によれば、産業自動化・制御システム市場の規模は2025年に2293億米ドルを創出したとされる。さらに、この市場は2035年末までに5779億米ドルに達すると予測されている。予測期間（2025～2035年）において、年平均成長率（CAGR）はおよそ 10.9%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038103
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328447&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な産業自動化・制御システム市場分析によれば、この市場規模の拡大要因は、急速なインダストリー4.0の採用、労働力不足と労働コスト上昇、エネルギー効率および持続可能性目標、スマートマニュファクチャリングを含むインダストリー4.0の採用拡大、運用効率およびコスト削減の必要性に起因するとされる。産業自動化・制御システム市場における主要企業としては、General Electric、Hitech Digital Solutions、Honeywell、JM VisTec System、Metis Labs、PHOENIX CONTACT、Quadrant Technologies、Rockwell Automation、Schneider Electric、SETCO Robotics、Siemens、Texas Instrumentsが挙げられる。
また、本調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域とそれぞれの国に関する詳細な分析を含んでいる。さらに、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 産業自動化・制御システム市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカの各地域を対象とした世界の産業自動化・制御システム市場の需要および機会分析（2035年まで、国別（日本を含む））である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：コンポーネント別、制御システム別、地域別である。
