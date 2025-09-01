パフェみたいな海鮮丼？鮮度抜群の食材を7種以上使用し、見て楽しい食べて美味しい“海鮮パフェ”を通年提供開始！　「北海道海鮮 にほんいち 福島店」

株式会社N・I

株式会社N・I（エヌアイ、本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役：河村 則夫）が運営する『北海道海鮮 にほんいち 福島店』は、2025年9月より、期間限定で提供していた新感覚メニュー「海鮮パフェ」をグランドメニューとしてご提供いたします。

「海鮮パフェ」は、スイーツのような見た目のパフェグラスに、北海道直送の新鮮な海鮮を豪快に盛り込んだ新感覚の海鮮丼。料理長が「若い世代にも刺さる、新しい海鮮丼をつくりたい」との想いから試作を重ね、ウニプリンや醤油ムースなど細部までこだわり抜いて完成させた逸品です。見た目のインパクトと“食べて美味しい”を両立させています。

6月～8月の期間限定販売では、メディアにも取り上げられ、SNSを中心に「映える」「新しい海鮮の楽しみ方」と話題を呼びました。特に20代・30代を中心に幅広い世代のお客様からご支持をいただき、このたびグランドメニュー化が決定。これからは季節を問わず、いつでも「海鮮パフェ」をお楽しみいただけます。特別な日のサプライズや、大切な方とのお食事に華を添える一皿としておすすめです。

■「海鮮パフェ」商品概要

商品名：海鮮パフェ

提供開始日：2025年9月1日(月)より開始

価格：2,000円(税込)

提供時間：17:00～24:00（L.O.23:30）

店舗情報北海道海鮮 にほんいち 福島店

■所在地：大阪府大阪市福島区福島5-11-2

■電話番号：06-6455-6100

■営業時間：17:00～24:00(L.o.23:30) 日曜営業

■定休日：不定休

■MAP：https://maps.app.goo.gl/F1pCZN18KTjRX3za9

■公式Instagram：https://www.instagram.com/nihonichifukushima/

当店は、周りを気にせずゆっくりお食事を楽しめる個室・半個室席を完備しており、2名様～の少人数や30名様～の飲み会や接待などにお使いいただけます。大規模の宴会や歓送迎会、様々なシーンにご利用ください。

■にほんいちで楽しめるお料理

当店では、北海道直送の鮮魚のほかにも、北海道の魅力を堪能できる創作料理の他、大阪では珍しい北海道の地酒はもちろん、当店オリジナル地酒や有名酒蔵の地酒などを常時20種類以上取り揃えています。多数ご用意しております。

名物！かにぶっかけ だし巻き玉子 1,099円(税込)

脅威の注文率（90％以上！）を誇る当店の超名物商品で、「よいしょ！」の掛け声とともに赤字覚悟でどんどんかにをかけ続けます。

厚岸産牡蠣 1個 418円(税込)

厚岸(アッケシ)直送のブランド牡蠣をお値打ち価格でご提供。水温が低い厚岸で育った牡蠣は年中食べることができるうえ、身はふっくらコクがあり甘みが強いのが特徴。ポン酢・レモン・蒸し焼きからお選びください。

北島麦豚炙り焼き 989円(税込)

北海道余市郡余市の豊かな風土で育ったブランド豚「北島豚」。あっさりとしていて脂が甘みが強い豚肉。当店オーナーが直接現地に出向き1頭丸ごと買い付けしたことで叶ったメニューです。

〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928