【新発売】『ララクラッシュアソート 温州みかん＆あまおう苺』9月1日（月）期間限定 全国発売！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、「ララクラッシュ 温州みかん＆あまおう苺」を9月1日（月）に全国発売いたします。

- 商品特長

クラッシュしたつぶつぶこんにゃくと、ジューシーなジュレの2つの食感が楽しいララクラッシュ。

1個あたり7～8kcalと低カロリーなのに、食物繊維たっぷり！

【温州みかん味】

みかんのジューシーな甘さと、ほどよい酸味のバランスが特長。お子様からお年寄りまで幅広い年齢層の方が美味しく食べられる甘さと、酸味、果実感にこだわり、リアリティのある味わいに仕上げました。

【あまおう苺味】

あまおう苺果汁を使用し、まろやかな酸味感と濃厚でコクのある甘さが調和した贅沢な味わいに仕上げました。甘さの中にほんのりとした酸味感が感じられ、優しい味わいが口の中で広がります。やわらかなジュレが弾けるたびあまおう苺の華やかな風味がふんわりと広がり、フルーティーで心地よい味わいの一品となっております。

- 発売日

2025年9月1日（月）

- 賞味期限

150日

- 販売エリア

全国

- マンナンライフ公式オンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/

- ララクラッシュブランドページhttps://www.mannanlife.co.jp/brand/lalacrush/