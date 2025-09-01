秋冬だけの特別な味わい ― 『蒟蒻畑シャインマスカット味』『蒟蒻畑コーヒー味』9月1日(月)期間限定発売！
株式会社マンナンライフ
- 商品特長
- 味のこだわり
- 発売日
- 賞味期限
- 販売エリア
- マンナンライフ公式オンラインショップ
- 蒟蒻畑ブランドページ
https://www.mannanlife.co.jp/brand/konnyakubatake/
株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、「蒟蒻畑 シャインマスカット味」「蒟蒻畑 コーヒー味」を9月1日（月）に全国発売いたします。
- 商品特長
こんにゃく（グルコマンナン）を果汁で味付けした、フルーツこんにゃくです。
果物では味わえないこんにゃくの独特の食感は、さらに美味しさを引きたてます。
- 味のこだわり
【シャインマスカット味】
山梨県産シャインマスカット果汁を使用し、本物の果実のような1粒で満足感のある味に仕上げました。
【コーヒー味】
ブラジル産コーヒー豆を使用した、香り高く深い味わいに仕上げました。
- 発売日
2025年9月1日（月）
- 賞味期限
150日
- 販売エリア
全国
- マンナンライフ公式オンラインショップ
https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/
- 蒟蒻畑ブランドページ
https://www.mannanlife.co.jp/brand/konnyakubatake/