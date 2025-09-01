秋冬だけの特別な味わい ― 『蒟蒻畑シャインマスカット味』『蒟蒻畑コーヒー味』9月1日(月)期間限定発売！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、「蒟蒻畑 シャインマスカット味」「蒟蒻畑 コーヒー味」を9月1日（月）に全国発売いたします。

- 商品特長

こんにゃく（グルコマンナン）を果汁で味付けした、フルーツこんにゃくです。

果物では味わえないこんにゃくの独特の食感は、さらに美味しさを引きたてます。

- 味のこだわり

【シャインマスカット味】

山梨県産シャインマスカット果汁を使用し、本物の果実のような1粒で満足感のある味に仕上げました。

【コーヒー味】

ブラジル産コーヒー豆を使用した、香り高く深い味わいに仕上げました。

- 発売日

2025年9月1日（月）

- 賞味期限

150日

- 販売エリア

全国

- マンナンライフ公式オンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/

- 蒟蒻畑ブランドページhttps://www.mannanlife.co.jp/brand/konnyakubatake/