秋冬だけの特別な味わい ― 『蒟蒻畑シャインマスカット味』『蒟蒻畑コーヒー味』9月1日(月)期間限定発売！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社　群馬、社長　鶴田一裕）は、「蒟蒻畑 シャインマスカット味」「蒟蒻畑 コーヒー味」を9月1日（月）に全国発売いたします。






- 商品特長

こんにゃく（グルコマンナン）を果汁で味付けした、フルーツこんにゃくです。


果物では味わえないこんにゃくの独特の食感は、さらに美味しさを引きたてます。


- 味のこだわり



【シャインマスカット味】


山梨県産シャインマスカット果汁を使用し、本物の果実のような1粒で満足感のある味に仕上げました。




【コーヒー味】


ブラジル産コーヒー豆を使用した、香り高く深い味わいに仕上げました。


- 発売日

2025年9月1日（月）


- 賞味期限

150日


- 販売エリア

全国


