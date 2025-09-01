【新発売】旅する蒟蒻畑シリーズ第1弾！『蒟蒻畑 京都宇治抹茶ミルク』9月1日（月）期間限定 全国発売！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、「蒟蒻畑 京都宇治抹茶ミルク」を9月1日（月）に全国発売いたします。

- 商品特長

京都府産の宇治抹茶にミルクの風味を合わせた蒟蒻畑です。宇治抹茶の上品な旨味や渋みを引き立

てるように、優しいミルクの風味が口の中でふんわりと広がります。ミルクの要素を加えることで、宇治抹茶の深みをしっかりと味わいつつも、まろやかでバランスの取れた味わいに仕上げました。

宇治抹茶とミルクの2つの魅力を一度に楽しめる、贅沢な和スイーツです。

- 旅するシリーズについて

“旅する蒟蒻畑”は、旅先で出会うようなご当地の味わいをお届けするシリーズです。第一弾の“京都 宇治抹茶ミルク”に続き、これからも全国のおいしさに出会えるフレーバーが登場予定です。

- 第1弾：蒟蒻畑 京都宇治抹茶ミルク

『お茶づくりに適した京都・宇治』

京都・宇治では、お茶づくりに適した自然条件がそろっています。宇治川や木津川の水源、雨が多く水はけのよい小高い地形、さらに霧が多く霜が少ない気候が、良質な茶葉を育てます。鎌倉時代に栽培が始まり、室町時代には幕府が奨励して茶園が広がりました。江戸中期には『日本山海名物図会』に紹介され、宇治茶は全国的に広く知られるようになりました。

『ひと口で味わう京都のお茶文化』

文化庁は、京都府南部・山城地域のお茶文化を「日本遺産」に認定しました。茶道や茶の湯を通じて育まれた抹茶の味わいは、今も日本人の心を魅了し続けています。その伝統の香りとほろ苦さを、唯一無二の食感で楽しめるのが「蒟蒻畑 京都宇治抹茶ミルク」。ひとくち頬ばれば、京都のお茶文化を味わえます。

『抹茶の色や風味を最大限に引き出す』

宇治抹茶は、その美しい緑の発色と豊かな旨味を引き出すため、原料となる碾茶の品種選びから丁寧に取り組まれています。生産者の方々が手間暇をかけて大切に育てた、緑が鮮やかで、上品な苦みと旨味をもち、香り豊かな茶葉を、色・味・香りが最適となるよう加工しています。

- 発売日

2025年9月1日（月）

- 賞味期限

150日

- 販売エリア

全国

- マンナンライフ公式オンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/

- 旅する蒟蒻畑シリーズサイトhttps://www.mannanlife.co.jp/brand/tabisuru-konnyakubatake