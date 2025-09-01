こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
令和８（2026）年４月、学習院大学に新学部・新研究科を設置～学習院女子大学の学習院大学への統合が決定～
学校法人学習院は、学習院女子大学・同大学院（学長：時安邦治）を学習院大学・同大学院（学長：遠藤久夫）に統合し、新たな学部・研究科として設置するための準備を進めて参りました。この度、８月29日付で文部科学大臣より、統合に伴う新学部・新研究科の設置について認可を受けましたので、お知らせいたします。
また、国際社会科学部を基礎とする大学院「国際社会科学研究科」については、６月25日付で文部科学大臣への設置届出が受理されました。
これにより、学習院創立150周年の節目を目前に控えた令和８（2026）年４月、学習院大学は新学部・新研究科として「国際文化交流学部」、「国際文化交流研究科」及び「国際社会科学研究科」を開設いたします。
■統合の理念
「学習院女子大学の学習院大学への統合について（2023年7月27日）」
https://news.gakushuin.ac.jp/export/?c=detail&token=16decf8c11145a26b5da9f007afc82c1
■令和８年度の学習院大学・学習院大学大学院概要
【名称】
学習院大学
【学部・研究科】
・大 学：法学部、経済学部、文学部、理学部、国際社会科学部、国際文化交流学部*
・大学院：法学研究科、政治学研究科、経済学研究科、経営学研究科、人文科学研究科、自然科学研究科、国際社会科学研究科*、国際文化交流研究科*
・専門職大学院：法務研究科（法科大学院）
*令和8（2026）年４月に開設予定
【所在地】
＜目白キャンパス＞
東京都豊島区目白１-５-１
・大 学：法学部、経済学部、文学部、理学部、国際社会科学部
・大学院：法学研究科、政治学研究科、経済学研究科、経営学研究科、人文科学研究科、自然科学研究科、国際社会科学研究科
・専門職大学院：法務研究科（法科大学院）
＜戸山キャンパス＞
東京都新宿区戸山３-20-１
・大 学：国際文化交流学部
・大学院：国際文化交流研究科
【統合後の学生数】
・大 学：約11,000名
・大学院・専門職大学院：約500名
【国際文化交流学部・同研究科の学生募集】
学習院女子大学国際文化交流学部・同大学院国際文化交流研究科の入学者選抜を踏襲し、令和８（2026）年度入学者選抜（令和７（2025）年度実施）からは、学習院大学国際文化交流学部・同大学院国際文化交流研究科として学生募集を行います。詳細は、各募集要項をご確認ください。
【入試情報】
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/admissions/
【特設サイト】
・国際社会科学研究科
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/iss/graduate/
・国際文化交流学部・同研究科
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/new_icr/
学習院長 耀 英一
以上
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人学習院 総合企画部広報課
TEL：03-5992-1008
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/