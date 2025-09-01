こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大阪大学】がんの暑さ対策？ がん特異的代謝の役割の一端を解明 ～ バイオと情報を融合した代謝解析技術で可能に
大阪大学大学院情報科学研究科岡橋伸幸准教授、松田史生教授ら（バイオ情報工学）と金沢大学がん進展制御研究所髙橋智聡教授、河野晋助教の研究グループは、バイオテクノロジーと情報技術を融合させることで、がん細胞のエネルギー代謝の流れを計測しコンピュータ上で正確に予測できる技術を、世界で初めて開発しました。
【研究成果のポイント】
●バイオテクノロジーと情報技術を融合した代謝解析技術を開発。がん細胞のエネルギー代謝状態の数値化やコンピュータ上でのがん細胞の代謝予測が可能に。
●そのシミュレーションにより、がん細胞があえて非効率なエネルギー生産経路（解糖系）を使うのは、細胞のオーバーヒートを防ぐためであることを解明。
●代謝を標的としたがん治療法の開発や、生物工学分野で重要な細胞の解析への応用に期待。
◆概要
がん細胞は、活発な増殖に必要な多量のエネルギーを、細胞内のがん特異的代謝*¹経路で獲得しています。しかし、エネルギー生産効率が低い不合理な代謝経路を、なぜがん細胞があえて選択しているのか、がん研究者は長らく頭を悩ませてきました。
開発した技術を用いてがん細胞の代謝を解析したところ、がん細胞がATP*²獲得効率の悪い解糖系*³を用いることで、細胞内の過剰な代謝熱*⁴の発生を回避していることが示唆されました。つまり、がん特異的代謝の役割の一つが、暑さ対策であることを示しました（図1）。
本研究の知見は代謝を標的としたがん治療法の開発への応用が期待できます。また、開発した計測技術は、免疫細胞やiPS細胞、抗体生産細胞など、医学、生物工学分野で重要な細胞の解析にも応用することができます。
本研究成果は、米国科学誌『Metabolic Engineering』に、2025年8月20日（水）に公開されました。
【岡橋准教授のコメント】
代謝解析技術の開発を通して、長年の謎であったがん細胞がエネルギー獲得効率の悪い代謝を行う理由に新たな説を提示できたことを嬉しく思います。本技術は、がん細胞以外の様々な培養細胞の解析にも応用可能なので、多くの研究の発展に貢献できるよう異分野融合を進めていきたいと考えています。
◆研究の背景
すべての細胞は、栄養源を分解してエネルギーを得る代謝という機能を備えており、目的に応じて複数の経路を適切な比率で使い分けることで生存することができます。がん細胞は、100年以上も前から活発な増殖に多くのエネルギーを必要としながら、正常細胞とは異なるエネルギー効率の悪い代謝経路を特異的に用いることが知られています。しかし、がん細胞があえてエネルギー生産効率が低い経路を用いる意味は未解明のままであり、がん治療のターゲットとして活用する妨げとなってきました。
◆研究の内容
研究グループでは、生物工学分野で用いられてきた代謝解析技術である¹³C代謝フラックス解析法*⁵と、コンピュータ上で代謝を予測するフラックスバランス解析法*⁶を用いてがん細胞の解析に特化した手法を開発しました。
具体的には、12種類のがん細胞の代謝の流れを調べ、その特徴をコンピュータ上で再現するには、計算に代謝熱を加味する必要があることを見出しました。これにより、がん細胞のエネルギー代謝状態の数値化やコンピュータ上でのがん細胞の代謝予測ができるようになりました。このシミュレーションによると、エネルギー獲得効率の低い解糖系には、代謝熱の発生を低く抑える役割があることが分かりました。