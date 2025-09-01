こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大阪成蹊大学】高校生対象「データサイエンス チャレンジ 2025」開催のお知らせ
大阪成蹊大学（大阪市東淀川区/学長：中村佳正）データサイエンス学部では、科学的な方法で世界を読み解く力を養うことを目的に、高校生を対象とした「データサイエンス チャレンジ2025」を開催します。本イベントでは、参加者自らが「問い」を立て、「仮説」を構築し、データを収集・検証したうえで、その結果に基づく「提案」を発表します。探究型の学びを通じて、論理的思考力や課題解決力の育成を図ります。
【概要】
「なんとなく」から「納得の答え」へ。コンテストとセミナーの2部構成で、物事を論理的に解き明かす力を身につけます。総合的な探究の時間や課題研究、あなたの興味関心のあるテーマについて、科学的方法（問い→仮説→検証→提案）を用いてデータを分析し、発表する力を養います。テーマがまだ決まっていない方も、セミナーでヒントを得てから取り組むことが可能です。
データサイエンスコンテスト
開催日:2026年2月8日（日）
コンテスト応募期間：2025年9月1日（月）～2026年1月23日（金）
参加形式：個人またはチーム（3名まで）で発表
データサイエンスセミナー
開催日:第1回 2025年12月14日（日）
第2回 2026年1月25日（日）
セミナー応募期間：2025年9月1日（月）～セミナー各開催日の1週間前まで
備考:セミナーは自由参加ですが、参加を推奨します
【参加対象】
高等学校に在籍する生徒または高等専門学校に在籍（3年生まで）する生徒
【お申込み方法】
下記QRコードからお申込み下さい。
【コンテスト審査委員】
大阪成蹊大学教員および外部委員
外部委員（予定）：
西尾章治郎氏（大阪大学名誉教授・前総長）
廣岡信行氏（エヌビディア合同会社）
比戸将平氏（ダイキン工業株式会社）
大阪府教育員会指導主事
【主催/後援】
主催 大阪成蹊大学 データサイエンス学部
後援 大阪府教育委員会（申請中）
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
