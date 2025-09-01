こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デロイト トーマツ、ERP導入が主力「アリーナシステム」の全株式取得～中堅・中小企業の業務DX支援を強化
販売や財務領域を含めたERP（統合基幹業務システム）導入に加え、グループの各法人と連携して税務や会計を含めたBPRの支援が可能に
デロイト トーマツ グループのデロイト トーマツ T&L合同会社（東京都千代田区、代表執行役 溝口 史子）は、中堅・中小企業向け統合基幹業務システム（ERP）の導入支援を主力とするアリーナシステム株式会社（石川県金沢市、代表取締役 花尾 正人 以下、アリーナシステム）が、グループに参画したことをお知らせします。アリーナシステムは2025年9月1日付で、デロイト トーマツ T&L合同会社の子会社であるデロイト トーマツ タレントプラットフォーム株式会社による全株式の取得を通じてデロイト トーマツ グループに加わり、社名をデロイト トーマツ アリーナ株式会社（以下、DTA）に変更しました。
アリーナシステムは2002年に設立され、現在は中堅・中小企業向けの財務会計ソフト「奉行シリーズ」、および、中堅・中小企業向け統合基幹業務システム（ERP）「大臣エンタープライズ」の認定パートナーとして、システム導入を提供してきました。また、ノーコード・ローコードツール「kintone」を活用した業務アプリの開発支援もしています。これまで、北陸だけでなく首都圏や関西、東海地方の企業を対象に、導入前の助言から導入支援、導入後の伴走支援を重ねてきました。
デロイト トーマツ グループは総合プロフェッショナルグループとして、会計や税務領域を含めた企業の次世代ファイナンス組織の構築および経営管理領域の高度化にむけて、経理・税務業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。特に、税額計算や申告書作成、税務相談、税務調査対応まで独自のプラットフォームで一元化するクラウドサービス「Connected Tax Services」を提供し、企業の税務業務の効率化を進めています。また、デロイト トーマツ T&L合同会社は、税務や法務、通関など異なる士業の知見を総合したサービス実現の要として2024年12月に設立されました。
DTAはデロイト トーマツ グループに加わったことにより、顧客企業に対して「Connected Tax Services」を活用し、ERP導入から税務申告までEnd to Endで支援することが可能になりました。またERP導入に加えて、税理士法人や監査法人などデロイト トーマツ グループの他法人と連携することで、業務の進め方や戦略・システムなどを根本から見直し、再設計するBPR（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）まで踏み込んだ支援も提供していきます。
デロイト トーマツ アリーナ株式会社の概要
設立：2002年6月
本社所在地：石川県金沢市広岡2-13-33 JR金沢駅西第三NKビル6F
事業内容：ERP・SaaS導入支援
代表取締役社長：花尾 正人
