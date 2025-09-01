パブリッククラウド接続に最適な「新型ネットワーク接続サービス」をリリース｜新潟のITインフラ企業 グローバルネットコア

株式会社グローバルネットコア

ネットとWebの技術に特化したITソリューションカンパニー・株式会社グローバルネットコア（所在地：新潟県新潟市、代表者名：小池 寿志）は、同社が運用する「新潟データセンター」から主要なパブリッククラウドサービスや全国各地のデータセンターへの閉域網接続を提供する新たなネットワーク接続サービスを、2025年9月1日より提供開始いたします。

本サービスは、2025年8月1日に「新潟データセンター」に開設したOCX* 接続拠点を活用するもので、高セキュリティ・高品質な閉域網接続を、従来に比べて大幅に低コストでご利用いただけます。

今回のサービスについては、以下のような特徴があります。

- 多様なパブリッククラウドサービスへの接続

Amazon Web Services、Oracle Cloud Infrastructure、Microsoft Azure、Google Cloudなど、主要なパブリッククラウドサービスに接続が可能。各クラウドサービスのマルチロケーション接続はもちろん、クラウドサービス間を跨ぐマルチクラウド接続も実現可能な、柔軟性の高い接続サービスです。

- 全国各地のOCX加入データセンターへの接続

OCX接続拠点となっている全国各地のデータセンターへの接続が可能。物理距離に依存しない全国一律料金のため、BCP対策など幅広い用途にご活用いただけます。

- 安全性と安定性を両立する高品質な回線の提供

インターネットを経由しない閉域網接続サービスのため、VPNに比べてはるかに高い安全性と安定性を確保。重要なシステム基盤での利用に最適です。

- 圧倒的な低コストで閉域網接続を実現可能

従来の各種専用接続サービスと比べ、圧倒的に低廉な価格設定。閉域網接続ならではの高品質・高セキュリティでありながら、コストパフォーマンスに優れた接続サービスです。

＜今回提供を開始するサービス＞

【データセンター間OCX専用接続サービス】～県内・全国各地をセキュアに接続、1Gbps／10Gbpsの高速通信を実現～

「新潟データセンター」と全国のOCX提携データセンターを閉域網で結び、1Gbps／10Gbpsの高速通信を実現する専用接続サービスです。物理距離に依存しない全国一律料金で提供します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/122769/table/5_1_4e4dfbaa6eb8ff61f33828df10757ea9.jpg?v=202509010227 ]

＜本サービスの初期費用について＞

2026年9月30日までは200,000円（税込220,000円）でご提供します。

サービス詳細を見る :https://www.nplus-net.jp/service/ocx/datacenterocx.html県内・全国各地をセキュアに接続可能。1Gbps/10Gbpsの高速通信を低価格でご提供します。

【AWS専用接続v2サービス】～高い品質・安全性・柔軟性がポイント、圧倒的低コストでAWS接続を実現～

「新潟データセンター」とAWSを閉域網で安全に結び、1Gbpsの高速通信を実現する専用接続サービスです。

当社がこれまで提供していた同等サービスと比較して、大幅に安価かつシンプルな料金体系に改定しました。

単一接続点障害を回避できるDual接続プランもお選びいただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/122769/table/5_2_5128544aa6ff3da2d6f77ce7a04094f3.jpg?v=202509010227 ]

※AWS以外のパブリッククラウドへの専用接続サービスもご提供しております。詳細については個別にご相談ください。

サービス詳細を見る :https://www.nplus-net.jp/service/network/awsocx.html高い品質・安全性・柔軟性！低コストでAWS接続を実現。AWSの利用をより安心・安全にする専用接続サービスです。

■グローバルネットコアについて

インフラ構築 システム開発 Web制作 運用保守 企業の課題解決 N-PLUS グローバルネットコア

グローバルネットコアは、インターネットとWebの技術に特化したITソリューションカンパニーとして、インターネット接続、データセンター、クラウド構築・運用支援、ホスティング、セキュリティ、Webシステム開発など、幅広いサービスを展開し、それらを一気通貫で提供することで、新潟県内を中心にさまざまな業界のビジネス推進を支援しています。

また、「新潟データセンター」は地域の情報拠点として、ハウジングサービス、監視運用サービスなどを提供するとともに、ダークファイバーを活用して県内主要都市を広帯域に結ぶイーサネット専用接続サービスの中核拠点となっています。

今回の新たなネットワーク接続サービスの提供開始により、「新潟データセンター」のネットワーク・ハブ機能を一層強化するとともに、今後も地域のお客さまの多様なニーズに応え、地域経済の活性化と豊かな社会の実現に貢献してまいります。

* OCXは「Open Connectivity eXchange」の略で、BBIX株式会社とBBSakura Networks株式会社が共に提供しているクラウド型ネットワークサービスです。グローバルネットコアはBBIX社と協業提携を結び、2025年8月1日に「新潟データセンター」にOCX接続拠点を開設しています。詳しくは以下のプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000122769.html

▼グローバルネットコアのOCXサービスについて

https://www.nplus-net.jp/service/ocx/

■グローバルネットコア会社概要

社名：株式会社グローバルネットコア（英文社名：Global Net Core Co., Ltd.）

本社所在地 ：新潟県新潟市中央区米山1-11-11

代表者 ：代表取締役社長 小池寿志

設立年月日 ：1998年4月1日

資本金 ：2億2,000万円

事業内容 ：インフラサービス事業、Webソリューション事業、アウトソーシング事業など

コーポレートサイト ▶ https://www.global-netcore.jp/

サービス紹介 ▶ https://www.nplus-net.jp/service/

導入事例 ▶ https://www.nplus-net.jp/case/

■本件に関する報道関係者からの問い合わせ先

株式会社グローバルネットコア 広報担当

問い合わせフォーム：https://www.global-netcore.jp/contact/

TEL：025-244-0144



※当社は電話受付代行サービスを利用しております。上記番号にお電話でお問い合わせの場合は

「本件担当者の名前」と「プレスリリースを見た」旨をお伝えいただきますとスムーズです。