SNSに旅の写真を投稿して景品をゲットしよう！「おもいっきり北海道SNS投稿キャンペーン」を９月１日（月）より開催いたします！

札幌市

このたび、札幌市、旭川市、釧路市、帯広市および北見市からなる「道内中核都市観光連携協議会」において、5都市間の周遊促進を目的に、「おもいっきり北海道SNS投稿キャンペーン」を実施いたします。

キャンペーン実施期間中、指定ハッシュタグを付けて5都市のうち2都市以上の食や名所等の写真を各種SNSで投稿した方に、抽選で5都市にちなんだ景品を贈呈いたします。

【開催概要】

キャンペーン名称 ： おもいっきり北海道SNS投稿キャンペーン

実施期間 ： 令和7年9月1日（月）～11月30日（日）

応募可能SNS ： Instagram、X、Facebook

Webページ ： https://omoikkiri-hokkaido.jp/(https://omoikkiri-hokkaido.jp/)



【キャンペーン概要】

（参加方法）

上記キャンペーン期間中に、札幌市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市の5都市のうち、2都市以上の食や名所などの魅力が伝わる写真を撮影し、撮影した写真に指定ハッシュタグ「＃おもいっきり北海道」を付け、対象の各種SNS（Instagram・X・Facebook）に投稿してください。投稿の際には、本文に訪れた都市名やスポット名（施設名、店名など）も記載して、あなたの発見をシェアしましょう！



（投稿写真の条件）

対象の5都市（札幌市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市）の市域内で撮影された写真であること。各都市の食や名所など、その都市の魅力が伝わる写真であること。





（景品について）

参加条件を満たした方の中より、抽選で25名様に1～3等いずれかの景品を贈呈いたします。なお、景品は令和7年12月末頃の送付を想定しております。

1等：道内ホテルペア宿泊券【1名】

2等：JCBギフトカード 1万円分【4名】

3等：道内地域名産品セット【25名】

※景品内容、当選者数および景品の送付時期は変更になる可能性がございます。

※画像はイメージです。