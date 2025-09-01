ブルーシール×琉球ガラス工房雫×くるピタランドセル　コラボ商品の発売に関するお知らせ

株式会社サンエー

株式会社サンエー（代表取締役社長 豊田 沢）、株式会社マツモト（代表取締役社長 松本 勝）、フォーモストブルーシール株式会社（代表取締役社長 村上 琢磨）、琉球ガラス工房雫（代表 兼次 直樹）の4社は、この度「くるピタランドセル」に「ブルーシールアイスクリーム」をイメージしたカラーやデザインと、「琉球ガラス」を組み合わせた商品を共同開発いたしました。

本商品は、子どもたちに愛着を持ってもらえる、価値あるランドセルを届けたいという想いから誕生しました。「ブルーシールアイスクリーム」の6つの人気フレーバーをイメージした本体カラーを採用し、くるっと簡単に開閉できる「くるピタ」のパーツに、沖縄の美しい伝統工芸品である琉球ガラスをあしらっています。本体カラーと琉球ガラスの組み合わせを選ぶことで、自分だけのオリジナルランドセルを作ることが可能です。デザイン性と機能性を兼ね備えた本商品は、沖縄の未来を担う子どもたちが、県産品や伝統工芸品をより身近に感じられるよう想いを込めて製作いたしました。



2025年9月1日から、サンエー衣料館16店舗で販売いたします。ぜひ店頭でお手に取ってご覧ください。

コラボレーション商品の詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164571/table/9_1_066c13b3a412bfc2b6900e183739c4de.jpg?v=202509010227 ]

ブルーシールで人気のフレーバーをイメージしたカラーラインナップビッグディップのチャームと、サイドにかわいい刺繍錠前には「琉球ガラス」を使用好きな「琉球ガラス」を選んで、オリジナルランドセルを作ることができます

店頭購入特典

1.「ブルーシール×琉球ガラス×くるピタランドセル」購入特典

配布期間：2025年9月1日（月）～2025年12月14日（日）

１.ブルーシール 「シングルアイス無料券３枚」プレゼント

・有効期限：2025年12月31日（水）

・無料券1枚につき1回限り有効

・ブルーシールの離島含む沖縄県内直営店・FC店で利用可能です

使用店舗については以下をご確認ください

https://www.blueseal.co.jp/blueseal_topics/san-a_single_coupon.html

２.琉球ガラス工房雫 「琉球ガラスレジン体験チケット」プレゼント

・有効期限：2026年3月31日（火）

・お一人様1回限り有効

・無料体験は事前の電話予約が必要です

・場所：沖縄県中頭郡読谷村字宇座299

※特典１.２.は先着順です。無くなり次第終了いたします。

２.「サンエーのランドセル」早期購入キャンペーン

2025年9月30日（火）まで

１.本体価格から15％割引

２.5万円（税抜）以上のランドセルご購入で「サンエー商品券3,000円分」プレゼント

３.ランドセルご購入の方全員に「文房具セット」プレゼント

※特典１.２.は、一部対象外の商品がございます。

＜会社概要＞

・商号：株式会社サンエー

・会社設立：1970年5月28日

・資本金：3,723百万円

・事業内容：食料品と衣料品ならびに家電・日用雑貨等の住居関連用品の小売業

・店舗数：小売店舗 70店舗、外食レストラン 8店舗 (2025年2月末現在)

・本社所在地：〒901-2733 沖縄県宜野湾市大山7-2-10