【10/1 新発売】イランイラン YLANG YLANG ～魅力引き出す、褒められフレグランス～

株式会社 生活の木

株式会社生活の木（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 重永 忠）は、天然精油を配合した新たなフレグランスシリーズ「イランイラン ＝YLAND YLANG=」を2025年10月1日(水)に発売いたします。

※一部店舗にて9月17日(水)先行発売

植物の魅力に精通した生活の木だからこそ提案できる、香りアイテム達。

その香りは、自身で楽しむだけでなく、まとうあなたの魅力に磨きをかけ忘れられない存在にしてくれるはず・・・

コンセプトは "魅力引き出す、褒められフレグランス"

魅惑的に香る花、イランイランを味方に。

きっと、あなたの自信につながる。

■シリーズ概要

南国の日差しに包まれて咲く、魅惑の花イランイラン。その甘美な香りは、花嫁の幸福を願う花としても親しまれてきました。一度嗅ぐと、胸の奥にやさしく咲き続けるような忘れがたい香り。あなたの魅力を引き出し、輝きを添えてくれるでしょう。

■開発背景

ソーシャルディスタンス、という言葉も気づけば日常から薄れゆき、コロナ禍を経て私たちは人との距離に以前よりもずっと意識的に、敏感になっています。

心の距離の大切さを知り、”本当はもっと近づきたい”という心理に気づいた人も多いのではないでしょうか。

そこで、日本においてアロマのパイオニアとも称される生活の木は今この時代にこそ、香りをまとう人の魅力を引き出し、ぐっと距離を縮めたくなるような精油の可能性を、改めてデイリーなフレグランスに落とし込もうと考えたのです。

■香りのイメージ

甘く濃厚なフローラルノートを放つ、イランイラン。その華やかさを主役に、生活の木ならではの調香を施した、フルーティーフローラルの香り。

《香りの構成》

瑞々しいオレンジやレモンのトップノートに始まり、ミドルは優雅なゼラニウムやイランイラン。ラストノートには、アンブレッドシードやベンゾインが上品な余韻をもたらします。

LINE UP

10ml \2,420 / 30ml \4,840YLANG YLANG ブレンドエッセンシャルオイル

香水の原料としても用いられるイランイランに、ジャスミンサンバックやフレッシュなオレンジをブレンドした、明るく華やかで濃厚なフローラルブレンド。

アロマストーンに垂らしたり、ディフューザーで空間を演出して。

YLANG YLANG ミストコロン

やさしく香るミストコロン。トップは爽やかなシトラスとパウダリーなアンブレッドシードが香り、時間と共にイランイランやジャスミンサンバックなどのやわらかなフローラルノートへ。イランイランエッセンシャルオイル*配合。

30ml \2,530ブレンド精油

サイズ展開あり:左30ml/ 中央10ml

ミストコロン

手首やデコルテにふわりとスプレーして

イランイランの花

（マダガスカルにて）

ボディークリーム

うるおってべたつかない よくのびマッサージにも◎

YLANG YLANG ヘアオイル

軽い仕上がりのスタイリング用ヘアオイル。ドライヤー前のヘアトリートメントとしても。

髪に潤いとツヤを与え、さりげなく香りをまとうことができます。

5種の植物オイル（すべて保湿成分）、

イランイランエッセンシャルオイル*配合。

48ml \2,530

40ml \2,530YLANG YLANG ハンドセラム

手肌に潤いを与えるハンド用美容液。肌なじみのよいテクスチャで、仕事や家事の合間にも使いやすい。デイリー使いの保湿に、ほんのり香らせたいときに。

スクワラン（保湿成分）、

イランイランエッセンシャルオイル*配合。

YLANG YLANG ボディークリーム

潤いながらもべたつかず、季節を問わず使いやすいボディ用クリーム。

シアバター5%、スクワラン、ヒアルロン酸（すべて保湿成分）配合。お風呂上りの水分が残った肌になじませて。

180ml \3,300

＊天然芳香成分

※価格はすべて税込み

特設サイト【YLANG YLANG】

https://www.treeoflife.co.jp/campaign/ylangylang

《2025年９月１日公開》