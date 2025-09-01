東軟睿馳が Next-Cube-Lite 8MP フロントカメラ一体機を発表！ 車両に関する高度な信頼性・安全性をお客様に提供致します
最近、東軟睿馳は次世代8MPフロントカメラ一体機--Next-Cube-Liteを発表しました、高信頼性、優れた性能、コストの優位性を兼ね備え、乗用車と商用車の複数のシーンに適用され、OEMが高性能な運転支援機能（ADAS）を迅速に導入し、アクティブセーフティー機能を強化し、グローバルの安全法規と市場のニーズを満たします。既に業界トップの複数のOEMから量産の受注をいただいています。
近年、世界中の自動車はスマートドライブのアクティブセーフティーに関する法規対応の強化に取り組み続けており、自動緊急ブレーキシステム（AEBS）はEU、日本等の成熟した市場で新車の強制標準装備になり、中国でも関連する基準が急速に実施されています。最新の「軽自動車の自動緊急ブレーキシステムの技術要求事項及び試験方法」（20241853-Q-339）は既に審査段階に入っており、AEBSは中国の強制基準に組み込まれ、高性能で信頼性の高い運転支援技術がより広い車種に普及することを促進しています。
このような背景で、8MPフロントカメラ一体機は各車種への適用の選択肢として徐々に定着しつつあります。Next-Cube-Liteは東軟睿馳が独自に開発した高統合8MP感知方案であり、AEBS等の法規が要求する認識精度、応答速度、動作安定性の厳しい要求を全面的に満たし、L2レベルの運転支援市場のニーズに正確に対応し、より広い価格帯の車種での実装を加速します。
5つのコアメリット
01 あらゆる車種への適用が可能、コストの削減
ハイレベルドメインコントローラーと同プラットフォームの感知モデルを採用し、異なる車種プラットフォームでAEB、LKA、LCCCity等高級な運転支援機能を迅速に実現し、AEBSを異なる価格帯の車種に効率的に導入することを実現します。
02 高度な安全機能により、高い安全評価を実現
歩行者、自転車、スケートボード式二輪バイク等の弱いとされる交通参加者の識別と自動ブレーキ機能をサポートし、車種がi-VISTA、C-NCAP、C-ICAP等の安全評価体系で「五つ星」レベルの評価パフォーマンスを実現します。
03 アクティブセーフティー機能の全面的な進化
縦方向の検知距離が300mに向上し、FOVが120°に拡張され、最大120km/hの自動ブレーキをサポートし、100km/hの静止目標に対して快適な減速ブレーキで停止することができます。極端なCut in、突然の飛び出し、トンネルの出入りと各種のステアリングによる衝突回避等危険なシーンに対し、より落ち着きがあり、より迅速に対応することが可能となりました。
04 快適に移動し、正確な走行を提供
車両のアダプティブクルーズコントロールの減速制御、大曲率カーブの安定通過、信号機交差点の連続通行、交差点において、運転手の介入なしに継続走行、横断歩道におけるVRUへの譲り合い等の機能について対応します。
05 高性能デバイスの適用による、高い経済性と高寿命化を提供
主チップは10nmプロセスを採用し、5TOPSの高密度AI演算能力を提供し、INT8定量化モデルに合わせて格納と演算リソースの消費を低減し、全体の消費電力はわずか7Wで、厳しい放熱環境と車載環境試験基準に対応し、長期に渡って安定した動作を提供します。
同時に商用車市場では、Next-Cube-Liteは8MP高解像度フロントビューカメラと感知制御技術のアップグレードにより、死角の解消、リスクの予測等安全保証を提供し、従来の方案と同等の低コスト化を実現し、高性能な安全配置が商用車への普及を促進し、また製品はISA、LKA、ACC、ICA等の機能に対し柔軟に拡張でき、商用車のスマート化能力の向上を支援します。
グローバルな自動車産業がスマート化と安全性向上に加速的に転換する中で、高性能で低コストな運転支援システムが普及を促進する鍵となります。東軟睿馳が発表したNext-Cube-LiteはOEMに、法規制要件を満たし、市場の多様化要求にも対応できる重要なツールを提供し、安全で信頼性の高い運転支援を「オプション」から「標準装備」に変えることで、より安全でスマートな移動体験の構築を支援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328565&id=bodyimage1】
配信元企業：Reach Automotive Technology Japan株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328565&id=bodyimage1】
