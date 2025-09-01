グループ初となるDEI座談会を開催 －女性社員が社内横断的に交流、未来に向けた一歩を共に－
ＳＢＳホールディングス株式会社（代表取締役社長：鎌田 正彦、本社：東京都新宿区）は、８月27日、当社が推進するDEI（Diversity, Equity & Inclusion）活動の一環として、女性社員による社内座談会「DEI TALK vol.01」を開催いたしました。当日は、社外取締役の辻さちえ氏、関根千津氏を迎え、ＳＢＳグループ８社から女性社員８名が参加し、ロールモデルとなりうる女性社員同士が交流し合うことで「孤独感」や「悩み」を共有するとともに、キャリア意識を高めて働くための課題整理を行いました。
■開催の背景、経緯
ＳＢＳグループでは、DEI推進活動として2024年７月～12月にかけ、グループ19社30名の女性社員を対象に取材を行い、その内容を社内報にて配信しました。この取り組みでは、各社社員のキャリアに光を当てることで、他社社員を知る機会の創出やグループ一体感の醸成、モチベーション向上といった副次的効果も確認できました。
こうした成果を踏まえ、2025年度はインタビューの継続・拡大に加え、新たに「DEI TALK」として座談会形式の交流の場を設けることを決定し、その第一弾として今回「DEI TALK vol.01」を開催しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328556&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328556&id=bodyimage2】
■「DEI TALK vol.01（座談会）」の概要
実施日：2025年８月27日（水） ＳＢＳホールディングス本社会議室
参加者：グループ８社（ＳＢＳ東芝ロジスティクス、ＳＢＳリコーロジスティクス、ＳＢＳグローバルネットワーク、ＳＢＳロジコム、ＳＢＳフレック、ＳＢＳ即配サポート、ＳＢＳゼンツウ、ＳＢＳアセットマネジメント）より各１名
内 容：
座談会では２班に分かれて「女性の働きにくさとキャリアアップ」、「私たちがSBSグループのためにできること」をテーマに自身の経験や想いを語り合い、各班で取りまとめた意見を発表形式で共有しました。その後の質疑応答では、社外取締役を交えて、具体的な悩みなども相談しました。
成 果：
対話を通じ、キャリアアップに向けた前向きな意識の醸成や、グループ全体で取り組むべき課題の整理が進みました。参加者からは「悩みを共有できたことで前向きになれた」「社外取締役の言葉がキャリア形成の指針になった」といった声が寄せられ、グループ横断でのネットワーク形成やキャリア意識向上のきっかけとなりました。
■今後の展開
ＳＢＳグループは今後も、インタビューや座談会を継続し、グループ横断的なDEI推進体制の構築を進めてまいります。社員一人ひとりが安心して能力を発揮できる環境づくりを通じ、持続的な企業成長と社会への貢献を実現していきます。
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー
資本金：39億円
売上高：4,034億円（連結、2021年12月期）
従業員数：23,494名（うち正社員10,689名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
■開催の背景、経緯
ＳＢＳグループでは、DEI推進活動として2024年７月～12月にかけ、グループ19社30名の女性社員を対象に取材を行い、その内容を社内報にて配信しました。この取り組みでは、各社社員のキャリアに光を当てることで、他社社員を知る機会の創出やグループ一体感の醸成、モチベーション向上といった副次的効果も確認できました。
こうした成果を踏まえ、2025年度はインタビューの継続・拡大に加え、新たに「DEI TALK」として座談会形式の交流の場を設けることを決定し、その第一弾として今回「DEI TALK vol.01」を開催しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328556&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328556&id=bodyimage2】
■「DEI TALK vol.01（座談会）」の概要
実施日：2025年８月27日（水） ＳＢＳホールディングス本社会議室
参加者：グループ８社（ＳＢＳ東芝ロジスティクス、ＳＢＳリコーロジスティクス、ＳＢＳグローバルネットワーク、ＳＢＳロジコム、ＳＢＳフレック、ＳＢＳ即配サポート、ＳＢＳゼンツウ、ＳＢＳアセットマネジメント）より各１名
内 容：
座談会では２班に分かれて「女性の働きにくさとキャリアアップ」、「私たちがSBSグループのためにできること」をテーマに自身の経験や想いを語り合い、各班で取りまとめた意見を発表形式で共有しました。その後の質疑応答では、社外取締役を交えて、具体的な悩みなども相談しました。
成 果：
対話を通じ、キャリアアップに向けた前向きな意識の醸成や、グループ全体で取り組むべき課題の整理が進みました。参加者からは「悩みを共有できたことで前向きになれた」「社外取締役の言葉がキャリア形成の指針になった」といった声が寄せられ、グループ横断でのネットワーク形成やキャリア意識向上のきっかけとなりました。
■今後の展開
ＳＢＳグループは今後も、インタビューや座談会を継続し、グループ横断的なDEI推進体制の構築を進めてまいります。社員一人ひとりが安心して能力を発揮できる環境づくりを通じ、持続的な企業成長と社会への貢献を実現していきます。
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー
資本金：39億円
売上高：4,034億円（連結、2021年12月期）
従業員数：23,494名（うち正社員10,689名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ